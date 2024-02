Arranca Batres el “inauguratón” de obras

El tiempo corre y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, al parecer, lo sabe. En los próximos cuatro días de febrero puede inaugurar obras sin restricción alguna porque el 1 de marzo, es decir, el viernes empiezan las campañas para la elección del 2 de junio. Por ello, es que, si bien las obras y programas sociales se podrán seguir entregando, ya no se podrán publicitar. Así que por eso el propio don Martí bautizó como “inauguratón” lo que ocurrirá en los próximos días para entregar obras y ayer no sólo dio el banderazo de salida a un corredor de transporte, sino que se fue a entregar obras hidráulicas en Tláhuac. Así que don Martí no perderá ni un segundo.

¿Intimidación hacia Tabe?

Nos cuentan que tal parece que el proceso electoral ya llegó a las tierras de la alcaldía de Miguel Hidalgo y los simpatizantes de Morena están preocupados por la intención de reelegirse del actual edil, el panista Mauricio Tabe, y que gane. Por ello, nos dicen que hace unos días intentaron denunciar a don Mauricio por un presunto desvío de recursos públicos ante la Fiscalía General de la República, pero nos hacen notar que esa demanda está basada en las observaciones del informe que emite la Auditoría Superior de la Federación, las cuales no son definitivas y todavía las autoridades de la demarcación tienen tiempo para aclararlas. Es así, nos refieren, que en el círculo panista están previendo que esa sea la estrategia de intimidación contra los alcaldes de oposición de cara al 2 de junio.

Cierre de filas con Delfina y sin protagonismos

Nos dicen que llamó la atención el mensaje que envió el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, a sus compañeros de gabinete, pues les dijo que no se valen los protagonismos y que ninguna circunstancia los aleje del objetivo común que es servir al pueblo, y, por ello, el enemigo común que tienen es la pobreza. También, don Horacio ratificó que la única guía para conducirse en el gobierno mexiquense es Delfina Gómez, quien es la mandataria estatal, pues con sus principios y valores morales marca el camino a seguir el cual, recordó, es anteponer el interés social al personal de los funcionarios ¿Llevará alguna dedicatoria el mensaje de don Horacio?