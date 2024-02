Apapachan a experredistas, expanistas y expriistas en Morena

En Morena, tres diputados locales que renunciaron al PRD, PAN y PRI encontraron cobijo. Nos dicen que causó sorpresa que el exlíder de la bancada perredista capitalina, Víctor Hugo Lobo, quedó en la lista de candidatos plurinominales a la curul en San Lázaro, así como la expriista Mónica Fernández, —quien votó a favor de la reelección de Ernestina Godoy como fiscal— y el expanista Gonzalo Espina, quien ya participa activamente en los eventos de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y en buenos lugares donde, nos señalan, podrán alcanzar un espacio en la Cámara de Diputados. Hay casos como el de don Víctor Hugo, que, nos recuerdan, se fue del PRD porque no le dieron oportunidad de participar por la candidatura a la Jefatura de Gobierno y ahora, nos dicen, hasta ganó más de una candidatura para su equipo. Nos aseveran que, en todos los casos, la mano de doña Claudia estuvo presente.

Zócalo, libre para la marcha del 8M

Nos cuentan que ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que no habrá conciertos ni actividades en el Zócalo el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, para no obstaculizar la movilización feminista que se realiza cada año. Antes los rumores de que el concierto que organiza la administración local para conmemorar la fecha sería ese día, ayer, el mandatario afirmó que no será así, pues el recital de Julieta Venegas se va para el 16 de marzo. Don Martí dijo que se respetarán y darán garantías para las manifestaciones y el Zócalo estará despejado para las marchas de las mujeres.

¿Y la iniciativa de captación de agua de lluvia?

En los dimes y diretes que traen morenistas y panistas por el tema del agua, el jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó que mandó una iniciativa de ley para que los sistemas de captación de agua de lluvia se establezcan como política pública, pero esto, acusó, no ha avanzado desde hace seis meses en la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso capitalino, que preside la panista Luisa Gutiérrez. Don Martí sostuvo que si al PAN le interesa tanto el agua debería avanzar con esa ley. Sin embargo, por otro lado, nos recuerdan que hay un gran lío en esa comisión entre panistas y morenistas porque no han sesionado, no se reúnen, no responden convocatorias por desacuerdos y hasta hay peticiones de que les descuenten las dietas a los diputados que no van a las sesiones. ¿Así, cómo avanzará el tema?