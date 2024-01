Amarran acuerdo para ir por la reelección en Tlalpan

Nos platican que en estos días se afinaron los últimos detalles para la candidatura de la alcaldesa de Tlalpan, la perredista Alfa González, quien buscará repetir en el cargo otro trienio. Nos dicen que esta semana se difundió una fotografía en redes sociales de la edil con el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, y la relevancia del encuentro es que, según el convenio siglado por la alianza del PAN-PRI-PRD, los panistas son quienes llevan mano en la designación de abanderado en dicha demarcación, y si bien ya era casi un hecho la postulación de doña Alfa, siempre es necesario afinar los acuerdos y amarrar los apoyos.

Sesma lanza reto a candidatos de Morena-PVEM-PT

Nos cuentan que el secretario general del Partido Verde en la Ciudad, Jesús Sesma, pidió que los candidatos de la alianza Morena-PVEM-PT para la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales firmen un acuerdo en el que se comprometan a apoyar la eliminación de las corridas de toros y las peleas de gallos. Nos dicen que esta petición surge a unos días de que reinicie la fiesta brava en la Plaza México. Nos comentan que don Chucho dijo que este acuerdo se trata de un tema de buena voluntad, ya que no implicaría ninguna sanción jurídica si no lo respetan, pero evidenciaría a quienes nada más firman por llegar al poder y no se comprometen con el bienestar animal. ¡Olé!

Cocinan alianza parcial PRI-PAN-PRD en el Edomex

Nos adelantan que están a toda máquina las negociaciones entre el PRI, PAN y PRD, e incluso Nueva Alianza para concretar la forma en la que participarán de manera conjunta en el proceso electoral del 2 de junio, cuando se renueven 125 presidencias municipales y las 75 diputaciones locales. Nos comentan que el plazo para informar al instituto electoral mexiquense vence el 20 de enero, por lo que están afinando los detalles, pero, nos aseguran, no será una coalición total, sino parcial, y están viendo en qué ayuntamientos y distritos van juntos. Esa será una de las principales encomiendas de la nueva dirigente del tricolor estatal, Ana Lilia Herrera.