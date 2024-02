Alcaldes sustitutos ¿seguirán atorados?

Nos cuentan que este martes la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitará licencia definitiva al cargo ante el Congreso de la capital para dedicarse de lleno a su candidatura por Movimiento Ciudadano al Senado. Nos recuerdan que con doña Sandra serán tres alcaldes los que piden licencia para no regresar a su cargo, como ya lo hicieron Clara Brugada y Santiago Taboada, quienes serán candidatos a la Jefatura de Gobierno. Nos comentan, precisamente, que los nombramientos de los nuevos alcaldes de Iztapalapa y Benito Juárez no han avanzado, el primero no ha sido votado en el Congreso y en el segundo el jefe de Gobierno, Martí Batres, aún está definiendo el perfil, por lo que, nos dicen, una vez aprobada la licencia el nuevo nombramiento del titular en Cuauhtémoc también podría seguir estos pasos y estancarse. ¿Será?

Dan explicaciones a vecinos por microsismos

Luego de que vecinos de las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón protestaron el fin de semana para exigir información sobre la falla geológica detectada en Mixcoac y Plateros que provoca los microsismos, las autoridades capitalinas los atendieron y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, les dijo que no es factible que obras que se construyen a 40 metros de profundidad están relacionados con los temblores, pero lo que sí les indicaron es que habrá mesas de trabajo para atender las dudas y problemáticas que se deriven de dichos movimientos.

Nadie se salva de la delincuencia

Nos dicen que nadie se salva de los robos en el Estado de México y es que este lunes hubo uno a las oficinas de la sede central del Tribunal Electoral mexiquense, cuya presidenta es Martha Patricia Tovar. Las autoridades aseguraron que hicieron la denuncia correspondiente y que se sustrajeron materiales de trabajo y pertenencias del personal. Ante el hecho, dijeron que aumentarán la vigilancia. Sin embargo, el suceso llama la atención porque estamos en la víspera de arrancar el proceso de renovación de 125 presidentes municipales y es increíble que se hayan metido a una institución tan relevante en este momento.