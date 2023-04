Alcalde acusa a su suegro de robar recursos del municipio

Nos platican que el equipo del presidente municipal de Toluca, el priista Raymundo Martínez Carbajal, detectó una red de corrupción al interior del DIF que operaba su propio suegro. Nos detallan que Emilio, el papá de Viridiana Rodríguez, presidenta del DIF en Toluca y esposa de don Raymundo, era quien estaba al frente de los presuntos robos. Según las primeras investigaciones, el suegro del alcalde desvió recursos públicos y manipuló recibos, notas y facturas para encubrir los supuestos robos. Nos señalan que, al enterarse, el alcalde decidió denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de robo.

Ya no quieren sesiones virtuales en el Congreso

Nos dicen que ya no les quedaron ganas a los diputados locales de sesionar por Zoom tras las dos sesiones virtuales trompicadas que tuvieron. Nos cuentan que el priista Fausto Zamorano, presidente de la Mesa Directiva, confió en que ya no tengan que conectarse a la distancia para legislar, pues algunos se interrumpen, no dejan hablar ni escuchar y se descontrolan al momento del debate. Nos comentan que en la sesión de ayer se acusó al diputado Fernando Mercado de burlarse de la breve intervención que tuvo la panista Claudia Montes de Oca; el morenista ofreció disculpas y el debate se hizo interminable y trompicado.

Exfuncionaria de Sheinbaum busca lugar en Tribunal Agrario

Nos comentan que Larisa Ortiz, extitular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del gobierno de Claudia Sheinbaum, y quien actualmente es magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ahora está compitiendo por un espacio en el Tribunal Federal Agrario. De hecho, esta semana acudió ante comisiones del Senado de la República, donde fue entrevistada y ahora se verá si logra llegar.