Acusan pendientes del Congreso de la CDMX con la niñez

Nos cuentan que, para variar, hay una serie de iniciativas de ley o reformas que están pendientes por resolver en el Congreso de la Ciudad de México y que tienen que ver o involucran a los niños y niñas. Uno de esos casos, nos platican, es el que ha impulsado la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la perredista Polimnia Romana, y que refiere a la pérdida de la patria potestad de los feminicidas cuando hayan asesinado a la madre de sus hijos. O el de la legislación que obliga a que se dé vista al Ministerio Público cuando una menor de edad llegue embarazada a la clínica. Las iniciativas podrán avanzar o no, pero el asunto, nos dicen, es que por lo menos se deberían discutir.

Obispos llaman a votar en el Edomex

A casi un mes de la cita de los mexiquenses en las urnas para elegir a su próxima gobernadora, la Iglesia católica se hizo presente y llamó a emitir el voto razonado, libre y secreto para que sea una verdadera fiesta cívica. Nos dicen que ayer, 13 obispos del Estado de México lanzaron un mensaje donde resaltaron los problemas que deberá atender la futura gobernadora, como son la pobreza extrema, el rezago educativo, así como los servicios de salud, seguridad social, vivienda, transporte y alimentación. Obispos como José Antonio Fernández Hurtado, de Tlalnepantla, celebraron que dos mujeres sean las contendientes para gobernar la entidad.

Edil asegura que no se va del PRD

Nos dicen que andaban equivocados aquellos que ya veían fuera del PRD a María del Rosario Matías, alcaldesa del municipio mexiquense de Santo Tomás de Los Plátanos, como lo publicó ayer este espacio. Nos cuentan que la edil no se irá con Morena ni apoyará a la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia a la gubernatura, Delfina Gómez. Nos explican que en los últimos días se publicó en redes sociales que doña María del Rosario renunciaría a su militancia de varios años en el sol azteca, pero ella misma salió a afirmar que nunca ha pensado en abandonar a ese instituto político porque sería un acto de traición. “Que les quede claro: Me visto de amarillo y mi corazón tiene sol”, dijo para que no quepa duda.



