¿A dónde se va el diputado del PRD Jorge Gaviño?

Nos cuentan que hoy el diputado local del PRD y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, hará un pronunciamiento político para definir su futuro. Mientras algunas voces nos dicen que ya tiene un pie en Morena, otras sostienen que se mantendrá independiente pero muy cercano a las políticas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Estas dudas quedarán disipadas en la conferencia de prensa que dará el exfuncionario capitalino quien, por cierto, ya es miembro del Consejo Consultivo del Metro que convocó la mandataria capitalina. Nos dicen que la piel de don Jorge ya se ve más guinda que amarilla.

Líder empresarial teje alianzas con los dos bloques

Nos cuentan que, durante la reelección del presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, quien permanecerá en el cargo durante 2024, año de renovación de la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales, mandó el mensaje de que trabajará con todos y todas a través del diálogo. En el acto estaban presentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, como el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, pero también el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, y el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. El mensaje, nos hacen ver, cobra relevancia pues la reactivación económica se tendrá que realizar en un ambiente electoral, lo que hace más complicado el reto.

No hay nada oculto con el Trolebús a Chalco, aseguran

Luego de que en este espacio le platicamos que si bien la construcción del Trolebús de Santa Martha a Chalco, en el Estado de México, está con todo y hasta el gobernador Alfredo del Mazo ha ido en varias ocasiones, el Sistema de Transporte Masivo y Teleféricos del Estado de México, en un oficio firmado por Siclair Madero, director de Planeación, Proyectos y Construcción, indicó que no podría entregar información vía transparencia porque el proyecto no estaba firme. Nos cuentan, desde Toluca, que fue una omisión del área de planeación, que no hay nada oculto y que la obra está firme, además de que toda su documentación es pública. Así que, aseguran, sólo fue un error al responder.