Silvina Moreno vuelve a México

Por: Daniela Jurado

Silvina, cantautora argentina, llegó por primera vez a México en 2017, desde entonces ha mantenido una relación estrecha con músicos y un público cautivo que la quiere escuchar. Después de dar un concierto en Coyoacán a mediados de julio regresa para dar un adelanto de lo que será su quinto disco.

Hasta el momento ha compartido dos sencillos: “Ley de atracción” y “Pedestal”. Ambos cuentan con videos musicales y muestran un eclecticismo sonoro y estético entre sí.

En entrevista con Silvina dijo que siempre está en búsqueda de reinventarse. “El artista es camaleónico, tiene está cosa de ir probándose nuevos trajes dependiendo en la época de la vida en la que está, la edad”.

Ella comenta que cada disco es un maestro, al preguntarle qué aprendizajes le dejó este nuevo material respondió: “Este disco me enseñó que el instinto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Me dejé guiar por mi primera impresión, no tanto por lo racional, yo soy así, muy virgo”.

Silvina siempre busca tener opciones suficientes para poder elegir qué canciones constituirán sus discos. Por eso compone mucho.

En esta ocasión eligió entre más de 100 ideas. “Ha sido un método de prueba y error que me ha servido. Es una búsqueda larga de mucha frustración, pero esto es parte del proceso. La frustración es como una amiga que está sentada a lado de ti, que te está enseñando todo el tiempo”.

Silvina a lo largo de su carrera ha tejido una red de trabajo y amistad que le ayudan a dar solidez a sus canciones. Una persona que ha fungido como engrane para que esta maquinaria circule es el productor Edu Cabra.

“Cada vez que trabajo con él aprendo un poco más, es un gran maestro. En esta ocasión él trajo a Raúl Soto Mayor que trabajó en el disco. Les entregué mis canciones con mucha confianza por el buen gusto que tienen ellos”.

“Pedestal” es el segundo sencillo que ha liberado junto con un video a lado de Ximena Sariñana. Esta canción por poco se queda fuera de este quinto álbum, porque Moreno pensó en este disco como algo más bailable, pero Sony le aconsejó a Silvina que lo reconsiderara y la respuesta que ha tenido el tema ha sido óptimo.

La colaboración con Sariñana no es la única sorpresa, “Pronto” es una canción, una cumbia que compuso con Julieta Venegas y que forma parte de este nuevo material. Al cuestionarle qué piensa de las colaboraciones que ha hecho, comentó que para ella se trata de un regalo porque puede trabajar con artistas que admira y que enriquecen lo que hace.

Muchas metas y sueños se ven cumplidos en su carrera, pero esto lejos de poner un punto final, es un aliciente para seguir, porque se trata entre otras cosas de aprender a lidiar con una misma, como le dijo su hermana respecto a una plática que tuvieron sobre alcanzar los sueños. Se trata de algo complejo, algo relacionado a conocer nuestras debilidades y fortalezas.

Cada concierto es diferente, porque el público y el lugar no es el mismo, por eso la emoción de una nueva presentación siempre está a flor de piel. Así se siente Silvina. “Cuando llega el concierto es momento de disfrutar todo el trabajo y el esfuerzo hecho meses atrás”.

El próximo sábado 24 de septiembre presentará un show intimo acústico en Frëims Condesa ubicado en Avenida Ámsterdam 62B donde tocará algunas canciones de su próximo disco que verá la luz en noviembre.

Para conocer más el trabajo de Silvina Moreno puedes seguirla en sus redes sociales:

https://www.facebook.com/silvinasmusic

https://twitter.com/silvinamusica?t=f5sfJh_NR_zn00oAgx0yOw&s=09

https://www.instagram.com/silvinamoreno/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D