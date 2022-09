Se estrena el montaje “Las brujas de Salem”

Por: Daniela Jurado

“Las brujas de Salem”, de Arthur Miller, será el montaje final del Programa de Perfeccionamiento Actoral de la segunda generación del Conservatorio de actuación.

Con el entusiasmo de las y los actores está todo listo para el estreno de una de las obras maestras del realismo norteamericano. “Es una obra que obliga a trabajar con presencias muy dilatadas, con espacios de construcción emocional muy complejos, muy amplios que ponen a prueba todos los saberes corporales, vocales, musicales y actorales que han venido desarrollando durante estos nueve meses”, dijo en entrevista el director Diego del Río.

Añadió que esta generación tiene grandes virtudes. “No solamente está integrado por buenas actrices y buenos actores, sino también por gente con múltiples talentos. Entonces ha sido muy integral la posibilidad de crear a partir de las potencias creativas de cada persona”.

Diego del Río comenta los integrantes de la puesta en escena saben hacer vestuario, componer música, cantar y esto ha permitido nutrir la obra “que es de por sí emocionante a nivel actoral”.



Actrices y actores de la segunda generación del Programa de Perfeccionamiento Actoral con Diego del Río y Gonzalo de Esearte. Foto: Instagram del @brujasdelconservatorio



Por su parte la actriz Daniela Ahedo compartió que salvo por la obra de “Carita de ángel” con Gerardo Quiroz no había hecho teatro, por lo cual se siente emocionada a nivel profesional y personal.

“Estos últimos años me di cuenta de que no estaba cómoda en mi actoralidad, yo nunca había estudiado actuación; hacerlo es la mejor decisión que he tomado por mi carrera. La experiencia del Programa de Perfeccionamiento Actoral es una hermosa transformación humana”, señaló.

Además, Daniela habló de lo integral de la enseñanza en el Conservatorio, ya que no estudian el teatro como algo ajeno a otras artes o disciplinas, sino que exploran las imbricaciones con la filosofía, por ejemplo, con la profesora Didanwy Kent.

En “Las brujas de Salem” Aedo personificará a Betty Parris. “Este montaje me ha retado. Yo siempre estuve en mi burbuja de las telenovelas, en un espacio seguro. Ahora me doy cuenta y entiendo cómo el actor y la actriz no están para fingir historias, sino para tomar su historia personal transformarla y mostrarla al mundo en un intento de mejorar la sociedad, que el público se vea reflejado en las ficciones”, indicó.

Daniela Ahedo finaliza diciendo: “Llegué realmente preguntándome si este camino era para mí y ahora tengo una fuerte autoestima actoral, vivo apasionada por mi oficio y me doy cuenta de porqué lo que hago es importante. El arte es reflejo de la sociedad que lo produce y es trabajo de nosotres ser ese espejo para construir un mundo más amoroso y pacífico. El Conservatorio de Actuación me dio la seguridad que necesitaba para afirmarme y reafirmarme mi lugar en el mundo”.

“Las brujas de Salem” se podrá ver el próximo sábado 17 de septiembre en las instalaciones del Conservatorio de actuación ubicado en Colima 388 Col. Roma Norte.

Las Brujas de Salem (@brujasdelconservatorio) • Fotos y videos de Instagram en la cuenta de Instagram está la información necesaria para reservar un lugar y ver este montaje.