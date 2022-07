Iris Jodorowsky hace en México su primer trabajo de dirección teatral

Texto: Daniela Jurado



Iris Jodorowsky. Foto: René Baptista

Iris es actriz, modelo y recientemente también directora teatral. Desde Francia vino a México para hacer su debut con una obra que le es bastante familiar y que por lo mismo tiene un significado importante para ella. Se trata de la Ópera pánica de su abuelo Alejandro Jodorowsky.

“Era un sueño que tenía desde hace un tiempo. Estuve en la gira europea de esta obra cuando apenas tenía un año de edad. Fuimos a Italia, España y Paris. Es por eso por lo que esta obra me emociona mucho. Cuando le conté a mi abuelo también se emocionó. Para mí es un honor”, dijo entusiasmada Iris después de tomar un sorbo a su taza con matcha.



Cartel de la Ópera pánica del diseñador Fome Fome Fome. Foto: Instagram del Teatro lúcido.

Al preguntarle por qué eligió al Teatro lúcido para llevar a cabo su cometido comentó que fue por recomendación de su tío Adán Jodorowsky. Al conocer el lugar supo que era el indicado para sus intereses y así empezó a trabajar en conjunto con la dramaturga Wendy Moira.

A la obra original, mencionó Iris que, se le hicieron algunas modificaciones, por ejemplo, el número de actores y de escenas es menor; se eligieron las más acordes a los tiempos actuales explicó la directora, quien también enfatizó en que se hicieron pocos cambios porque trataron de estar al servicio del texto.

Fue inevitable cuestionarla sobre el tarot, específicamente si lo había consultado antes de emprender este proyecto a lo que respondió afirmativamente diciendo que las cartas le vaticinaron éxito. De igual manera fue un tanto imprescindible saber si la psicomagia tiene lugar en esta puesta y efectivamente en esta obra los y las asistentes son parte de un ejercicio que se hace al final.

La primera temporada de la ópera pánica ha terminado. Las fechas de la segunda se darán a conocer en las redes sociales del Teatro Lúcido.

A futuro Iris quisiera llevar esta obra al teatro Le Lucernaire en París, porque le gustaría hacerla en francés. Mientras eso sucede ella continua con su otro trabajo como actriz, ya que no para. Recientemente fue la protagonista de la película Between Us del director Jude Bauman.

Después de su estadía en México codirigiendo la Ópera pánica regresó a su país para filmar otro proyecto del cual no pudo hablar. Al final de la entrevista se despidió asegurando que volverá, porque en México se siente como en casa.