Inicia el camino hacia el Mictlán con los Mexicráneos

Por Guadalupe Jimarez Martínez



Mexicráneos es “la exposición gratuita, con temática de Día de Muertos, más grande de México”, en palabras de Óscar Padilla, uno de los organizadores de esta iniciativa. Del 13 de octubre hasta el 10 de noviembre, esta exposición estará en la avenida Paseo de la Reforma de la CDMX.

“El mundo sabe de nuestro país por el arte de Mexicráneos, pues retratan el México que llevamos en las venas, el de nuestros recuerdos y el de nuestras aspiraciones”, manifestó Paola Félix, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, quien también afirmó que se trata de una nueva narrativa de la muerte.

“Mi sueño era exponer en Reforma y hoy estoy aquí. Hace un año, mandé un boceto para participar. No fui seleccionada porque no era una propuesta fiel a mí. Esta vez es diferente. Se trata de una obra que me representa y a la forma en la que veo al mundo”, declaró la artista y participante de Mexicráneos, Cecilia Maafs, al Gran Diario de México.

Maafs, quien tituló a su cráneo “Introspección”, comentó: “Toda obra inicia a partir de una búsqueda interna de respuestas. Con esta pieza pretendo que quienes lo vean se inspiren y se tomen un tiempo para reflexionar sobre qué los mueve y cuáles son sus sueños”.

Con pintura acrílica de color azul marino y blanco, Maafs intervino dicha figura con constelaciones y un par de manos que simbolizan “el viaje interno que significa la reflexión”.

Más de 400 artistas participaron en la convocatoria este año; sin embargo, sólo 53 fueron seleccionados para ser parte de la tercera edición de esta muestra.

Por su parte, el pintor Gerardo Tapia brindó un homenaje mediante su cráneo a los vendedores ambulantes del país, con quienes convive. “Esta relación se asemeja con la interacción entre la vida y la muerte. Como ocurre con los fieles difuntos; compartimos alimento y pensamiento”, añadió. Su pieza se titula “Los que se la rifan a diario”.

Con una base de color amarillo acrílico y mediante pinceles, Tapia pintó bizcochos y globos, pues, son elementos que ve muy seguido durante sus caminatas.



Por otro lado, APAC (Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral) y Reinserta (Asociación que apoya a la reinserción social de personas privadas de su libertad), colaboraron en la realización de dos cráneos monumentales. Ante esto, Óscar Padilla dijo: “Creemos que toda empresa debe estar comprometida social y culturalmente. Es necesario darle la oportunidad de trabajo a aquellas personas que tienen ciertas limitaciones, pero que son comprometidas y talentosas. Debemos ser empáticos”, expresó.

Larisa Ortiz Quintero, quien encabeza a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes opinó: Esta clase de iniciativas, aparte de ser artísticas, tienen un gran simbolismo para los 68 pueblos indígenas. Se promueve la inclusión con la participación de pintores indígenas o con discapacidad; que nadie se quede fuera.

Asimismo, de acuerdo con Padilla, Mexicráneos apuesta por la inclusión de tecnologías con el objetivo de acercarse a las nuevas generaciones por medio de realidad aumentada de algunos cráneos, códigos QR con información sobre los artistas participantes y sus obras, murales interactivos así como videos mapping donde se representa la muerte en la cosmogonía maya.

Maafs y Tapia señalaron que “participar en esta exhibición significa una responsabilidad social”, pues, además de ser una oportunidad de conectar con la gente y mostrar arte de una forma más asequible, “es una oportunidad de rescatar las tradiciones mexicanas”.