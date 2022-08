Benjamín Alcántara muestra la subversión de la artesanía

Texto: Daniela Jurado

“El universo de Hefesto” es un proyecto que se compone de videos, fotografías, una página de internet www.eluniversodehefesto.com, y una maqueta de un libro apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, mediante el programa Sistema Nacional de Creadores de Arte, en la disciplina de fotografía, emisión (2019-2022).

Benjamín Alcántara, artista visual mexicano y maestro en Historia del Arte por la UNAM retoma la figura de Hefesto, hijo de Zeus y Hera, protector de los herreros y artesanos, para hacer una disertación en torno al trabajo en el campo, la creación de artesanías en medio de entornos donde impera el crimen organizado y los sistemas de producción hegemónicos.



Fotografía: Benjamín Alcántara.

A lo largo de tres años el artista visual ha documentado el trabajo cotidiano de personas en sus talleres, y tierras comunales donde destaca la destreza manual, la preservación de un sistema de transmisión de saberes como contraposición de actos de automatización y acumulación de los procesos de producción industriales”.



Fotografía: Benjamín Alcántara.

Estas formas de producción, considera Benjamín Alcántara, nos remiten a los orígenes, a lo más básico y esencial del trabajo, en donde los conceptos de tiempo y realidad se perciben de maneras distintas, divergentes, ajenas a la norma occidental urbana.



Fotografía: Benjamín Alcántara.

Al preguntarle a Benjamín sobre su proceso creativo con este proyecto dijo vía telefónica que en esta ocasión su forma de trabajar respondió a la intuición. Dejó que el azar lo dirigiera con las personas y lugares indicados.

Morelos, Puebla, Baja California, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Tlaxcala son algunos de los lugares de los que se habla en este trabajo documental.

“Es un trabajo que desde su planeación ha seguido su propio ritmo. De alguna forma Ha sido un trabajo también artesanal, es como corresponder al trabajo de ellos, hay una correlación. No se trata sólo de producir, sino de reflexionar, contemplar, y asimilar”.

Retorno al vientre de Ónice

Como se mencionó líneas arriba este proyecto está conformado por videos, uno de ellos es el del señor Leobardo Sánchez que trabaja y vive en unas minas de ónix de Zapotitlán. Retorno al vientre de Ónice on Vimeo

“Este personaje ilustra, engloba el proyecto en sí. Se me hace como alguien mítico que remonta al espectador a lo más básico del trabajo, y a lo más antiguo del quehacer del ser humano”, señaló Benjamín Alcántara.

En resumen, el también maestro en Historia del Arte dice que “El universo de Hefesto” es un trabajo optimista, porque en México predomina una idea muy arraigada de que estamos totalmente invadidos por el narcotráfico, por la violencia, no sólo de parte de los medios de comunicación, sino desde los discursos artísticos. No se trata de negar esa realidad que evidentemente existe, pero no hay que olvidar que hay gente que con su trabajo están sosteniendo el país. Toda esta gente está contribuyendo a que el país no se vaya al hoyo”.