El regalo de Genaro

Con su sentencia, el ex super policía de Fox y Calderón, ha hecho el mejor regalo posible al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que estaba desesperadamente necesitado de un tanque de oxígeno ante los números y hechos que han rodeado a su gobierno en las últimas semanas y lo ponen día con día en evidencia.

Desde ahora, y quién sabe por cuanto tiempo, las palabras “García Luna” sustituirán a otras que el presidente ha usado hasta el cansancio para atacar a quién disienta y que, por su desgaste o sentido menos agresivo y polarizador al que se necesita en esta coyuntura, ya no le sirven.

Atrás quedan “el innombrable”, “borolas”, “fifís”, “quén pompó”, “machuchones”, “me canso ganso” y tantas joyas que muestran espléndido nivel de debate, la educación y respeto de nuestro mandatario ante aquellos que no coinciden con él.

La realidad sigue siendo muy terca y conservadora, así que el primer mandatario ha incrementado alegremente el tono discursivo a niveles que sus partidarios considerarían dignos de una multas si se refirieran a él, pero que al dueño del micrófono mañanero le aplauden y celebran.

Algo hay que decir en descargo de López Obrador, sabe reconocer una oportunidad para mantener y reforzar su narrativa y no pierde tiempo para usarla, aunque eso signifique agredir, insultar o mentir sobre cientos de miles de mexicanos.

Por eso fue que un día después del veredicto dado por doce jurados en Estados Unidos, durante la mañanera, lanzó su primer andanada discursiva y dijo que aquellos que asistirán a la marcha del próximo 26 de febrero en contra de sus planes para modificar el sistema electoral nacional son defensores del condenado ex funcionario. “García Luna no se toca”, afirmó que era el slogan y pensamiento de los manifestantes.

Con esto da pauta, como con decenas de frases y actitudes autoritarias e insultantes usadas con anterioridad, para que sus acólitos, corcholatas, mascotas como él las llama y todo aquél que se cobije banjo el manto guinda, puedan hacer lo mismo.

¿Los padres de niños que necesitan medicamentos oncológicos o psicofármacos en desbasto? Son gente de García Luna.

¿Se critica que se dieran 47 mil millones de pesos más a Dos Bocas, elevando su costo casi al doble del presupuesto original? Quieres volver al tiempo de García Luna, traidor a la patria.

¿Qué se detectaron decenas de irregularidades en la SEP de Delfina, las mega obras y le gobierno federal en general por la ASF? Sin duda eres calderonista y querías que Genaro saliera libre.

¿Qué las muertes violentas ascendieron 7% en enero de 2023 con respecto al año anterior, destruyendo el argumento de que “abrazos y no balazos” funciona? Es porque Genaro García Luna diseñó la guerra y nosotros no tenemos que ver, nomás gobernamos en este sexenio más del 70% del país y tenemos la presidencia.

¿Se queja la directora de la DEA de que México no colabora y está dando libertad a los cárteles para crecer y fortalecerse? Los gringos decoraron a García Luna, seguro son sus cómplices.

Ahora desplace este soliloquio interminable al área electoral, sumado a la costumbre de calumniar y mentir que ha puesto de moda el presidente desde sus conferencias de cada mañana y tendrá slogans, declaraciones y argumentos de campaña para 2023 y 2024 que, sin importar si son reales o precisos, son pegadores y pegadizos.

No nos engañemos, la condena de Genaro ES UN TRIUNFO político para López Obrador y una gran arma para golpear a Calderón y el PAN, principal partido de oposición, así como a toda la oposición. Sin embargo, la costumbre de exagerar hasta el límite los no pocos fracasos y decepciones de este sexenio para construir la narrativa del “mejor presidente de la historia” harán que se use este recurso retórico hasta en situaciones donde no tiene ni pies ni cabeza usarlo.

Y es que este gobierno es de narrativas, no de hechos y resultados. ¿No lo sabía usted?



@HigueraB

#InterpretePolitico