El fantasma que recorre México (III)

Cuando los hombres se dejan llevar por su miedo, el único camino que les queda es hacia la tiranía.

Frank Herbert (Dune, 1965)

A una semana de que los mexicanos emitamos nuestro voto y transformemos en mandato constitucional nuestras preferencias políticas, el fantasma del fraude se ha fortalecido gracias a las declaraciones de la candidata oficial y del primer mandatario.

No es de extrañar, Claudia Sheinbaum se ha esforzado por demostrar que ella es la continuidad del proyecto creado y personificado por el presidente, vaya hasta su lema del segundo piso alude la gestión de Obrador como jefe de gobierno y no su propia forma de ver las cosas. Por esto, la coordinación en el uso de la idea de “fraude electoral” por parte de ambos personajes no es rara, sino obvia.

Con poco tiempo de diferencia el primer mandatario y su candidata designada desde diciembre de 2021, además de la pléyade de vocero/influencers/”intelectuales” que se dicen alternativos, han utilizado la recta final de la campaña electoral para tratar de inocular aún más la idea y el miedo al “fraude” en la mente de los votantes.

En el caso presidencial se ha seguido el mismo modus operandi a lo largo de todo el sexenio, subir un tema a los medios a través de la palestra de cada mañana de forma amañada pero atractiva discursivamente. El último término usado por el presidente es “golpe de estado técnico”, dejando atrás la frase del compló pero dejando su esencia en el discurso.

Se refiere, según sus dichos, que una todopoderosa oposición y grupos que conspiran en su contra, desde hace por lo menos 3 décadas, entre los que se cuentan la OEA, ONU y USAID, en contra del proyecto de justicia, desarrollo y felicidad que él encarna y todo lo que es justo y bello van a utilizar todos lo recursos a su alcance para doblegar la voluntad nacional y tergiversar el sentido de la votación. Por supuesto, sin explicar cómo o de qué manera.

De la misma forma en que no se explicó en su momento la “corrupción” de las estancias finales o de los fideicomisos científicos y artísticos desaparecidos a inicio de su mandato; ni se determinaron las razones para ocultar la información de los que se hace o no dentro de los mega proyectos encarecidos hasta 500%; o se justifica legal y constitucionalmente las constantes y flagrantes violaciones que hace de las normas legales y constitucionales, el silencio del supuesto fraude es pesado y completo. Igual que no da la cara con respecto a las cifras maquilladas de muertos y desparecidos o para determinar un castigo a los responsables de la corrupción en su sexenio (Segalmex, por ejemplo), el titular del ejecutivo solo soltó un dicho, co3n la semilla de una idea peligrosa y la dejó florecer en las portadas de los diarios y espacios de radio y TV.

En cuanto a la candidata oficial, siempre obediente al guión que se dicta con las declaraciones mañaneras, ha enarbolado la idea del fraude por parte de la oposición. En varios mítines e incluso en su intervención de cierre del tercer debate, Sheinbaum uso la palabra o idea del fraude como algo que los “corruptos y conservadores” intentarán con todas sus fuerzas.

De esta forma, además de demostrar que su campaña depende de lo que se diga en Palacio Nacional, la candidata trata de hacer suyo el recurso retórico que justificó cualquier acción de Andrés Manuel López Obrador durante más de 15 años. Una especie de advertencia de que se vale todo en defensa de la voluntad del pueblo bueno y sabio, incluso desconocer la voluntad nacional emanada de las urnas, validada por el INE y confirmada por el TEPJF, porque ella y AMLO son el pueblo bueno y sabio.

La última variante que se ha utilizado es el llamado al acarreo, algo que desgraciadamente también está haciendo la oposición, para lograr el carro completo, o plan C como le dicen ahora.

La tercer vertiente de la aspirante presidencial la constituye aquellas voces que buscan ya sea por medio del miedo o de recursos intelectuales falaces o por ignorar dolosamente la evidencia empírica, de la intervención del estado y las huestes oficialistas en la elección. Violando de forma contumaz las leyes electorales que MORENA y su líder máximo impulsaron cuando fueron oposición.

“Los fraudes los hace la derecha, así de sencillo” se puede leer en redes, una afirmación hecha por un encumbrado intelectual oficialista. Una afirmación sencilla y atractiva, que pasa por alto demasiados elementos para no ser falaz.

Los alegados fraudes del pasado se hicieron bajo marcos legales que, como PRD en aquél entonces, AMLO y sus compañeros impulsaron, exigieron y lograron que se legislaran. Con cada elección que fallaba su campaña se buscaba enmendar lo que se había detectado como inequidad y se le daba grado de ley: representación proporcional cada vez más amplia, presupuesto partidario salido de las arcas del erario, organismos vigilantes y organizadores de las elecciones que no fueran controlados de forma directa por los gobiernos y abstención de los funcionarios de participar en las contiendas electorales, constituyen algunos ejemplos.

En esa época se llamaba “elección de estado” o “elección fraudulenta” a que se presionara los electores con los programas de gobierno, se hicieran campañas con recursos públicos, que el presidente -la chachalaca- hablara/opinara sobre las elecciones o que se utilizara expresiones que generaran miedo contra algún candidato.

Baste decir siervos de la nación, campaña de spots de miedo del PT, mañaneras desde hace dos años por lo menos, quejas por desvíos de la secretaría de economía de Ebrard, uso de funcionarios de base bajo amenazas, cooptación o debilitamiento de organismos esenciales de parte del gobierno (desde TPJF y el INer, Hasta talleres gráficos de México), uso de recursos públicos para la campaña mañanera, censura por medio de tribunales de temas incómodos y narrativa que marca como “miserable” el uso político de las desgracias y hechos (tan del gusto de los guinda desde la oposición y en sus campañas) ocurridos durante el catual período de gobierno.

¿Fraude desde las poderosas estructuras de la oposición cuando se tiene el control del legislativo, 23 gubernaturas, cientos de presidencia municipales, se creo una nueva rama de la fuerzas armadas y con una DO ha demostrado operar en favor de MORENA desde el 2021?

Seamos serios.

#PequeñoRecordatorio, ¿quién es Clara Brugada?

“No vamos a votar por una persona que llenará de utopías a la CDMX y que las dejará botadas a su suerte después. No votaremos por alguien que no nos da ni agua, mucho menos una pluma para trabajar. No vamos a votar por las personas que nos tienen, sin renivelación desde hace más de 5 años, por personas que tratan como esclavos a mis compañeros que tienen contrato de proyecto y no una base qué les respalde. No votaremos por un partido el cual, sus líderes nos tienen sin dígito sindical y no liberan dígitos, y que nos tienen con promesas continuas, siendo qué el dígito sindical para nosotros representa más dinero mensual qué podemos percibir.”

Así describen a Clara Brugada testimonios que funcionarios de la alcaldía Iztapalapa me hicieron llegar. A esto le acompaña la descripción de cómo los obligan a asistir a los eventos de campaña de la candidata morenista al gobierno de la CDMX, aun antes de tiempos electorales oficiales.

“A todos nosotros, personal basificado, de estructura, de confianza y de proyecto, nos llevan a todos pero a todos a sus cierres de campaña, a sus inicios de campaña, a sus eventos y orientaciones, de todos los de morena, desde Clara, Claudia, Aleida, Harfuch, a todos he ido, que porque tenemos que ir por fuerza, amenazados, y a mis compañeros que no son base los amenazan con perder el trabajo. Si llevan "invitados", les dan un día de descanso por cada invitado qué lleven” afirman.

Testimonios de primera mano de personal territorial de aquella alcaldía gobernada en varias ocasiones por Brugada, enojado por lo que describen como engaños de la ex alcaldesa en el manejo de las utopías: “estos monstruos qué según eran para servir al pueblo solo los utilizó como medidas populistas, todos mis compañeros que son gente que hace trabajo de campo, como peones albañiles, jardineros y más, se han ido estas dos últimas semanas a darles mantenimiento a todas las utopías, pues las tienen abandonadas”.

También recibí audios que describen la presión hacia transportistas. ¿Quién la paga a los micros que lleven gente a los eventos? Se escucha preguntar a un funcionario iztapalapense, “el partido” responde una conductora de unidad y continúa describiendo que es parte de un “diezmo obligado, así de dicen ellos” mientras se escucha el tráfico chilango de fondo.

Preocupantes testimonios y denuncias que se alinean perfectamente con la imagen de una política capaz de acciones fraudulentas y mafiosas para acceder al poder. Acciones que dieron como resultado acuñar la frase de “candidat@ Juanit@” por su falta de escrúpulos para manipular a la gente y la ley, con tal de lograr más poder. Algo que una voz de Inteligencia artificial anunciaba como la candidata elegida por el gobierno de la capital, justamente con el argumento que le dio su candidatura: la equidad de género y que pude atestiguar que hacía mítines en mi colonia casi un año antes de que iniciaran las campañas.

Clara su forma de actuar y claro el enojo de aquellos que estuvieron bajo su gobierno.

