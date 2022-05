La diaria batalla del docente

En el Día del Maestro, vale hacer la reflexión sobre las condiciones en las que toca ejercer la profesión docente. Sin duda, el educativo es uno de los sectores más golpeados por la crisis, impacto al que se debe sumar el vandalismo que desmanteló a cientos de planteles escolares de toda la República durante la pandemia.

La interacción con el alumnado en la mayor parte de los casos se convierte en una de las más grandes recompensas que reciben los maestros, especialmente aquellos dedicados a la primera enseñanza o aquellos que encontraron su vocación en la educación para alumnos con necesidades especiales.

El apostolado de la educación lleva a muchos docentes incluso a poner de su bolsillo para subsanar las carencias de su medio, a salirse de lo que marcan y dictan los programas de estudio e inventarse nuevas metodologías, técnicas y dinámicas de grupo, así como echar mano de cuánta herramienta, material o recurso didáctico les sugiera su creatividad. Todo con tal de no perder y enfocar la atención de los alumnos que en el aula el profesor tiene frente a sí, y con la que tiene que ingeniárselas para competir en un mundo cada vez más tecnificado y con múltiples distractores.

No obstante, algo dice que la razón de ser del aula no está del todo perdida, como señalan los índices de aprovechamiento de conocimientos que se registraron durante la pandemia, momento crítico en el que para no descuidar la enseñanza durante el confinamiento, se echó mano de la tecnología para tener clases a distancia, y donde la nueva herramienta no pudo sustituir las clases presenciales y la convivencia en el aula, lo que se tradujo en una caída del rendimiento escolar

Todas estas circunstancias deben servir como un llamado a las autoridades del sector a reconsiderar las condiciones en las que se desempeña el magisterio, la calidad de los espacios en los que se desenvuelve el alumnado y a una revisión digna y justa de los presupuestos y políticas salariales destinados a la educación. Hacerlo será el dinero mejor invertido que pueda tener el país, por encima de trenes y refinerías.