Haciendo balances

En los pasados comicios del 5 de junio ganó no un partido, sino el sistema electoral mexicano y los órganos encargados de cuidarlo y vigilarlo, es lo que sostiene Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en una entrevista concedida a esta casa editorial.

Y mientras lamenta la falta de diálogo y el empecinamiento de algunos legisladores para recortar drásticamente el presupuesto del INE con el fin de ahorcarlo financieramente y forzar a su desaparición o a su reducción, refiere la fortaleza del sistema electoral y la efectividad de sus lineamientos, que muestran que el instituto a su cargo, incluso en un mar políticamente agitado y en el que enfrenta los embates económicos, sociales y de seguridad, resulta altamente confiable en la misión que le ha sido encomendada: garantizar elecciones seguras y transparentes.

“Si algo hacemos bien en México es justamente hacer elecciones”, afirma el consejero presidente y como prueba de ello es que en el último proceso electoral se presentaron resultados limpios e incuestionables, en una jornada que además se caracterizó por su paz y tranquilidad, fiel en la línea de los 330 procesos electorales a cargo del actual INE, en donde en ninguno ha surgido algún conflicto postelectoral mayor.

Para 2023 viene el reto que constituye la elección en el Estado de México, la entidad más poblada del país, y por consiguiente con el padrón electoral más grande, así como la de renovación de gubernatura de Coahuila, que servirán ambos como termómetro para medir lo que podría esperarse de la elección presidencial de 2024.

Cualquier intento de reforma electoral debe, entonces, ser para mejorar el sistema, para corregirle fallas y aceitar sus mecanismos, no para obstaculizarlo o frenarlo. Asimismo, debe ser hecha de cara a la nación, no a puerta cerrada y sin consultar o hacer a un lado a todos los participantes involucrados en la organización y calificación de comicios. De ello dependerá una transición del poder confiable en 2024 pues, como dice Córdova Vianello, “los legisladores no saben realizar elecciones, el INE sí”.