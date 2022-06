Clics y riesgos de salud

Un mercado negro mundial de medicamentos para el tratamiento del Covid-19, maquilados en India y disponibles en sitios de internet, fue puesto en evidencia por reporteros de una publicación médica británica, en el que el producto se triangula para el mercado ilegal mexicano a través de Estados Unidos, pese a que en nuestro país ni el producto original ni mucho menos versiones genéricas de éstos, han sido autorizadas para su venta al consumidor final.

Se trata de una versión genérica del fármaco molnupiravir, que aunque en México se autorizó su entrada al país con carácter emergente y únicamente para su distribución en hospitales públicos a cargo del gobierno, no puede ser adquirido por particulares. Además, la aprobación se dio exclusivamente para el producto de patente, mismo que para poder ser comercializado pasó por diversos estudios y periodos de prueba, por lo que su uso conlleva rigurosa investigación científica que lo respalda. En cambio, las versiones que se asumen como su genérico, no han pasado por controles que garanticen su efectividad y seguridad de uso.

Hasta el momento, el producto no ha recibido autorización para ser comercializado directamente al público, por lo que su venta por parte de vendedores en línea está llena de irregularidades al ofrecer genéricos maquilados por empresas no autorizadas en India, expenderse sin receta, no garantizar con estudios su bioequivalencia, efectividad y/o seguridad, y triangular su envío para evitar la inspección sanitaria en aduanas.

Además, al ser un producto adquirido en el mercado negro de internet, sus distribuidores en México están aprovechando como oportunidad de negocio al ofrecerlo por debajo del precio que podría tener el artículo de patente, pese a que llegan a inflar hasta 18 veces el costo que a ellos les tocó cubrir al proveedor indio.

Hay que tener cuidado y acatar las alertas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre el peligro que representa para la salud la compra de este fármaco por los canales no tradicionales de distribución, toda vez que puede poner en riesgo no solo la vida del enfermo de Covid, sino también el patrimonio familiar al pagar sumas elevadas por fármacos que, en el mejor de los escenarios, simplemente no funcionen.