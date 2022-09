Estado de México; laboratorio 2023

Solo hay dos elecciones locales previas a la elección presidencial de 2024, ambas tendrán verificativo el próximo 4 de junio de 2023, Coahuila con elección de Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones y el Estado de México solo con elección para la Gubernatura.

12,490,544 de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral (con corte al 31 de agosto de 2022) colocan al Estado de México como la entidad más grande del país hablando en términos de votantes y con más de 17 millones de habitantes es la entidad más poblada de la nación.

Con los datos antes mencionados tenemos que el Estado de México representa poco más del 13 por ciento de posibles votos para la elección federal en la cual se elegirá a la o el sucesor del actual Presidente de la República, por lo que muchos se refieren al Estado de México como la joya de la corona.

Todo mundo esta consiente que es hoy en día, quizá el último bastión del PRI, por lo que, ganar la elección en el Estado de México además de los millones de votos, representa un mensaje electoral para todo el país, para unos sería una demostración de poder prácticamente ya sin oposición alguna, mientras que para otros puede significar una esperanza de seguir políticamente vivos, del sí se puede.

Pero el escenario político para las y los mexiquenses a 9 meses de la jornada electoral no está nada claro y al parecer tendremos que esperar hasta principios de 2023 que con el arranque oficial del proceso electoral sepamos cuáles serán las opciones políticas que estarán en la boleta para el 4 de junio.

Por un lado, existe en el aire o en el imaginario popular la idea de una alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD, se dicen llamar “va por México” y menciono que existe en el imaginario pues al día de hoy no se sabe si dicha alianza o coalición es realmente una opción, tenemos precandidatos o precandidatas de cada partido y al mismo tiempo comunicados “oficiales” de que la alianza, si bien no se da por terminada si se suspende hasta que no se den de nueva cuenta las condiciones y garantías para seguir adelante y que convenzan o convengan a todos los partidos políticos.

Del otro lado, MORENA parece tener mayor claridad y certidumbre respecto a que nombre será el que estará en la boleta, lo que aún no está definido es que logos los acompañaran, al parecer el único seguro es el PT, hay voces que dicen que se le sumaran el verde y el partido local Nueva Alianza, pero también dicen que Movimiento Ciudadano se sumará a Va por México.

Ante este panorama podemos pensar que el Estado de México más que la joya de la corona es el laboratorio perfecto, hablando políticamente, para experimentar con la alquimia electoral y más que encontrar el elixir de la vida o convertir cualquier metal en oro, se experimenta con diferentes fórmulas para convertir cualquier voto en propio y en lugar del dulce elixir se pretende encontrar y asegurar el camino al poder, ya sea para llegar a él o para permanecer.

Ante tal escenario parecería que la ciudadanía mexiquense está conformada tan solo por ratas de laboratorio, no hay mayor mentira ni visión más perversa y falsa. Solo quienes hemos tenido la oportunidad de vivir, observar, convivir e interactuar con los diferentes sectores de las y los mexiquenses sabemos que ésta, la sociedad mexiquense, es en su gran mayoría una sociedad consiente, informada, participativa y ya no cambia ni su voto ni sus derechos por espejitos, vengan de donde vengan.

Muestra de lo anterior son los últimos dos procesos electorales para la elección de miembros de ayuntamientos, la sociedad demostró a todos los partidos políticos que no pueden dar por sentado nada y menos asegurar triunfos electorales sin el verdadero respaldo de quienes asisten a las urnas a emitir su sufragio; la alternancia en la mayoría de los municipios lo demuestra.

Veamos si tanto partidos, líderes y actores políticos siguen queriendo experimentar en y con el Estado de México, no sea que alguna mala combinación provoque una explosión en cadena, de esas que no se apagan hasta que esta todo consumido.