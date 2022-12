Industria y agricultura se adueñaron de ríos y lagos para convertirlos en drenaje

Este lento morir de todas las especies, que ya no es solo por el cambio climático y sus terribles consecuencias, sino también por contaminación ambiental provocada por la misma humanidad que, lamentablemente, nunca aprendió a comportarse como debió ante el resto de los seres vivos. Creyéndose siempre único o superior, el hombre nunca entendió que el ser humano nunca ha sido el centro del universo, sino una minúscula parte y nada más.

El agua que, al parecer, a nadie le importa lo que está sucediendo con el vital líquido, por ejemplo, sigue siendo contaminada cada vez más y sin esperanzas de detener ese crimen de lesa humanidad. La industria y la agricultura, las principales contaminadoras, siguen envenenando nuestra vital fuente de vida. Y no es que no deban las industrias y la agricultura depositar sus aguas residuales en algún lugar, sino que antes de eso, aunque resulte mas costoso, deben tratarlas y reciclarlas cuantas veces sea necesario. ¿Acaso vale más una empresa que la salud y la vida? Y ante este dilema, no queda más que encontrar la fórmula que permita que el “progreso” y la salud se lleven de la mano sin causar tanto daño. No es nada difícil, solo es cuestión de buscar los mecanismos conducentes, a menos que la política y los votos estén primero. ¿Usted, qué opina amable lector?

A continuación, hacemos de su conocimiento esta interesante nota periodística publicada en EL UNIVERSAL y, que de concretarse, como se supone es el objetivo, será muy importante conocer las resultantes sociopolíticas y económicas para el Valle de México.

Toluca busca independizarse del Sistema Cutzamala. -Metrópoli. -04-12-22 -Claudia González. -La capital del Estado de México busca independizarse del Sistema Cutzamala, saneando uno de los siete ríos que atraviesan por la ciudad, con ello liberarían hasta 700 litros por segundo de agua que hoy consumen 20 delegaciones de Toluca y que podrían ser dirigidos a la Ciudad de México.

El proyecto de Reconciliación con el Agua, como lo llamó el presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal (PRI) busca que se sumen el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues requieren 4 millones de pesos para la recuperación y rehabilitación del río Tejalpa, el cual conduce 2 mil 500 litros de agua por segundo, que junto a otras acciones permitirá a la capital mexiquense abastecerse de la misma cantidad que hoy recibe del Sistema Cutzamala para abastecer a 270 mil habitantes.

Ante la reducción del caudal del Cutzamala hacia la capital mexiquense en los últimos años, el gobierno municipal, a través del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OA y ST), trabajan en este proyecto, en el que además participarán económicamente empresas como Heineken, General Motors y Coca cola -FEMSA. Seguro que estas nuevas obras y una nueva cultura del amor por el agua podrían darle otro rostro a la demarcación, el presidente municipal comenzó una labor de convencimiento a la que confía se sumen autoridades de diversa índole y de todos los colores partidistas en favor del bienestar social. Continuará…

Al respecto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) le comparte al UNIVERSAL esta valiosa información: Estrategias sustentables de limpieza de ríos: El caso del Río Verdiguel-Tejalpa y Tejalpa en Toluca. -Durante los años 2019-2020, los profesores Juan José Santibáñez, Rodrigo Teodoro y Leonardo Traversoni de la UAM, Iztapalapa, realizaron estudios a lo largo de los ríos Verdiguel-Tejapa que cruzan la ciudad de Toluca para evaluar la viabilidad de limpieza de esos cuerpos de agua. La gravedad del problema muestra las claves de la enorme contaminación desde el origen del río hasta su desembocadura en el Lerma.

Las descargas de aguas residuales por las comunidades ribereñas, con procesos de urbanización en expansión, se agregan a descargas de la industria urbana y las escorrentías durante la temporada de lluvias que arrastra contaminantes agrícolas con alto contenido de nitratos, fosfatos y desechos ganaderos a lo largo de 58 kms. Contaminación, por cierto, común a la mayoría de los ríos que cruzan por ciudades semejantes a Toluca en todo el país. No mencionemos los contaminantes derramados por clínicas y hospitales.

El río Verdiguel-Tejalpa, es un cuerpo de agua muerto, pero que acarrea una enorme cantidad de nutrientes, las descargas de las comunidades ribereñas, y aguas semi tratadas de una enorme planta de tratamiento situada en la ciudad de Toluca. Esta planta no tiene capacidad de tratamiento de toda el agua que recibe, por lo que las descarga en el río con la misma calidad que las recibe. Los costos de operación de su sistema de bombeo hacen insostenible su funcionamiento las 24 hrs. del día. Eso multiplica la carga de aguas residuales en el cuerpo del río.

Esta contaminación, sin embargo, se convierte en una enorme oportunidad de transformación de estos contaminantes de nutrientes de sistemas florísticos complejos que pueden convertir la toxicidad en fuente de crecimiento vegetal con especies de alta demanda de nutrientes y adaptables a las condiciones del río. Este recurso constituye lo que se conoce como humedales.

¿Acaso esta importante información científica de la UAM corrobora lo señalado por los expertos de Israel, en el sentido de que algunos tóxicos, debidamente tratados pueden ser aprovechados en otros recursos? Ojalá la ciencia y la academia mexicanas, alcancen pronto mayores conocimientos sobre los cuidados y aprovechamiento del agua, ya que la interacción del vital líquido con los ecosistemas, es determinante. Y porque ese es el objetivo de toda universidad, sea pública o privada; solo es cuestión de seguir investigando para bien de todos.

Continuará…



[email protected] En la imagen, humedal en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa. CORTESÍA: UAM