Conagua debe desalinizar el agua de mar para la industria y la agricultura

Aunque la Ley de Aguas Nacionales, en su Artículo 17 establece que se requiere concesión para la extracción de aguas martinas interiores y del mar territorial con fines de desalinización, no faltará quien diga que no corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desalinizar el agua de mar para ser utilizada en la industria y la agricultura. Sin embargo, como la encargada de administrar, y vigilar todo lo concerniente al vital líquido, es la indicada para llevar a cabo proyectos de este tipo que ya urge al país. De acuerdo a la ley, bien podría ser en base a una concesión o, únicamente CONAGUA; en todo caso, sería más viable, y ordenado, llevarlo a cabo entre ambas partes para una mejor regulación jurídica. Se trata del agua, un asunto de interés nacional, muy delicado.

Esta cuestión de la desalinización del agua de mar, como ya usted sabe, amable lector, no es recurrente, porque ya se lleva a cabo en varios países, y en México desde la década de los 60s. Es de vital importancia recordarlo y retomarlo ahora, porque, como ya lo hemos señalado anteriormente, dada la preocupante situación de la falta de lluvias, la solución está, en gran medida, (si no es que la única) en la desalinización del agua de mar. Se trata de estar prevenidos ahora que, al parecer, todavía hay tiempo de prevenirse para evitar una catástrofe. Mientras tanto, la sequía es latente y preocupante; las presas cada vez tienen menos agua, los campos se secan y el ganado de pastoreo se muere; y siendo la industria y la ganadería las actividades que más agua consumen, ¿de dónde se obtendrá dentro de algunas décadas si no estamos prevenidos? ¿Hasta cuándo entenderemos que el problema de escasez de agua es realmente grave?

¿Acaso, hasta que tengamos que ir a buscarla con cubetas y quién sabe hasta dónde?

Desde luego que no es una ocurrencia, porque ya existen testimonios de que sí se puede llevar a cabo un proyecto visionario y factible de esta magnitud, y porque el agua de mar, además de abundante e inagotable, está disponible para todos y en todo el planeta. El costo es lo de menos, porque no se está buscando algo que no existe, sino lo que realmente se está necesitando. Debemos dejar reposar los acuíferos por un largo período para que se recarguen y no sobreexplotarlos más. Parecerá una idea descabellada o muy futurista (por aquello de que aún falta mucho para una catástrofe), pero debemos ayudar a la naturaleza. No olvidemos, amable lector, que nuestra madre Tierra está enferma, muy enferma…

Régimen Jurídico del Agua en México. - Víctor Amaury Simental Franco. -Continúa. -Los problemas sociales que se relacionan al agua, son innumerables, y más bien podríamos hablar de ejes conceptuales, así se tiene la problemática derivada de abastecimiento del agua, que implica despojar el recurso de otras zonas geográficas en detrimento de las poblaciones locales; así como los problemas derivados de la gestión pública del vital recurso (redes, fugas calidad, recaudación, gravamen, apoyos fiscales, etc.) Como también lo relacionado al drenaje, tanto de aguas residuales (altamente contaminados) como de los derivados a las abundantes lluvias de la época pluvial; así mismo, el referente a la depuración-tratamiento de las aguas negras, así como el reúso, el hundimiento diferenciado de la infraestructura de las ciudades, que a su vez tiene un altísimo costo económico; la intromisión salina de los acuíferos y la salinización de los terrenos intensamente irrigados; la eutrofización acelerada (proceso de contaminación de las aguas por exceso de nutrientes) de los lagos y presas artificiales, por listar los más notorios.

Uno de los temas más polémicos en torno a la cuestión es la apropiación del agua por grandes empresas trasnacionales, lo cual es un fenómeno global, al cual la evidencia muestra que no escapa la Ciudad de México ni su zona conurbada. Aun cuando en la actualidad la mayor parte de los sistemas de suministro de agua en México siguen siendo estatales, el fomento (y en consecuencia la proliferación) de la venta “al menudeo” del agua potable es un fiel reflejo de los mecanismos seguidos para la privatización efectiva del agua por los grandes capitales para imponer la venta del agua, lo cual pasa por la aceptación cultural de que es “correcto vender y comprar el agua”.

Amable lector: De no prestarle la debida atención a este delicado asunto del régimen jurídico del agua, dentro de poco, puede llegar a generar conflictos y terminar en una grave crisis socioeconómica, política y de convivencia. No está lejos el día. No olvidemos que la guerra por el agua ya comenzó. No hay día que, por cualquier motivo, no se sepa de un conflicto derivado de la problemática del agua en cualquier aspecto.

Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. “Agua en México”-Parte última. -En México, el consumo de agua de calidad es cada día menor; el alto consumo de agua azucarada, refrescos y agua contaminada proveniente de negocios que no cumplen con las normas o filtros que no son capaces de purificar, sino solo de filtrar algunas sustancias, han puesto la salud de las personas en riesgo. México es primer país en obesidad infantil y el 9° con diabetes a nivel mundial. De acuerdo con un estudio de la UNAM, en nuestro país, cada año mueren 95 mil niños por beber agua contaminada. Significa que muere un niño cada 5.5 minutos.

Las causas arriba mencionadas, han hecho crisis en el último año y son parte de los “porqué”, ante la pandemia el sistema inmunológico del mexicano no está preparado para enfrentarla. A partir de la pandemia de SARS-Cov2 (Covid 19) hemos visto que uno de los grandes problemas de la población en México para enfrentar la enfermedad es su calidad de salud. Por todo lo anterior, se torna necesario que la población de nuestro país se informe y se sensibilice del tipo de agua que toma, y en respuesta a ello, Agua en México impulsará y difundirá diversos estudios sobre calidad de agua en estados y municipios. Continuará…