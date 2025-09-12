Yorio regresó a Palacio Nacional

Quien ahora sí tuvo una agenda muy productiva durante su segunda visita a México fue Ilan Goldfjan. Nos dicen que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde asistieron el secretario y subsecretaria de Hacienda, Edgar Amador y María del Carmen Bonilla, así como el director de Nafin-Bancomext, Roberto Lazzari. Godlfjan estuvo acompañado de su vicepresidente de Finanzas, Gabriel Yorio, a quien se le vio muy contento saludando a sus excompañeros de trabajo cuando fue subsecretario del ramo. También se reunió con representantes del sector privado y con Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

El diesel rebasa a la inflación

Mientras el combate al huachicol fiscal alcanza nuevas alturas, nos platican que cargar diesel nunca fue tan caro como ahora. Los registros más recientes de Pemex indican que el precio promedio del principal combustible del transporte de carga y pasaje estableció un récord de 26.22 pesos por litro en junio, un alza de 85 centavos o 3.4% desde el 1 de octubre pasado, cuando Claudia Sheinbaum asumió como presidenta, quien al comenzar su administración prometió que los precios del diesel estarían por debajo de la inflación. Sin embargo, el Inegi dio a conocer que la inflación acumulada en el mismo periodo fue de 3.2%, lo que significa que el hidrocarburo subió 0.2% en términos reales. Ante esto, nos comentan que está la posibilidad de ampliar el acuerdo de la gasolina regular, que el gobierno y empresarios firmaron en febrero, a los otros productos petrolíferos, sobre todo porque el diesel tiene un efecto directo en la inflación, el también llamado impuesto de los pobres.

Aeroméxico y Delta abren nuevas rutas

La alianza Aeroméxico y Delta no se detiene. Esta semana anunciaron la nueva ruta Ciudad de México-San Juan, Puerto Rico, la cual arrancará el próximo 29 de octubre desde el Benito Juárez y se convertirá en el destino número 27 en Estados Unidos por parte de la compañía que dirige Andrés Conesa, cuya oferta será de mil 300 asientos semanales. Nos cuentan que este sitio caribeño llevaba más de 20 años sin conexión directa con la capital del país. Todo esto mientras ambas empresas esperan la respuesta del Departamento de Transporte de la Unión Americana al documento que enviaron en agosto exponiendo los motivos por los cuales su alianza debe continuar, luego de que la autoridad, que encabeza Sean Duffy, emitió una orden el pasado 19 de julio en la que amenaza con retirarles la concesión de la inmunidad antimonopolio.