Y, ¿sirve de algo bajar la TUA?

Luego del anuncio de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Nuño Lara, disminuirá la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), nos comparten algunas reflexiones. Existe la percepción de que la TUA que cobran los aeropuertos es alta, pero en promedio cobran 30 dólares y el Aeropuerto de Cancún, que representa 18% del tráfico total del país, carga apenas 12 dólares. En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el principal del país, cobra 27 dólares a connacionales y 51 dólares a extranjeros, pero no invierte nada de ese dinero en infraestructura, pues está comprometido para pagar los bonos de deuda por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Así, cuál es el sentido de bajar la TUA, si eso tampoco garantiza que baje el precio de boletos de avión, nos dicen.

Se despiden en medio de dudas

Tanto Rocío Nahle en la Secretaría de Energía (Sener), como Javier May en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dejan dudas en los sectores que dejaron para competir por una gubernatura, nos comentan. Ambos funcionarios aseguran que dejaron un mar de logros. En el caso de Nahle, no checan los datos de producción de refinerías, las cuales producen cada vez más combustóleo y menos gasolinas, y mientras no se sabe cuándo comenzará a operar la Refinería Olmeca, la funcionaria va por la gubernatura de Veracruz. May, quien se desprendió del proyecto del Tren Maya, aseguró que la obra se iba a inaugurar en diciembre, y ahora se sabe que será sólo un tramo de Palenque a Cancún, y los otros hasta mayo de 2024. Sin embargo, el también creador del programa Sembrando Vida va por la gubernatura de Tabasco.

Inician reuniones de otoño

A unas semanas del terremoto en Marruecos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Kristalina Georgieva, y el Banco Mundial (BM), que tiene como presidente a Ajay Banga, llevarán a cabo esta semana ahí sus tradicionales reuniones anuales de otoño. Se espera la asistencia de ministros de Hacienda y banqueros centrales de 190 países. En esta ocasión coincidirá con la celebración de 50 años desde la primera vez que se eligió ese lugar para las reuniones de la comunidad internacional. Nuevamente el invitado especial será el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Entre los mexicanos que destacan por su participación, anote al exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien moderará la mesa de análisis sobre resiliencia en su calidad de presidente de la Fundación Per Jacobsson.