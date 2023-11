¿Y los usuarios sin luz en Guerrero?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, reportó el sábado que no ha reestablecido el servicio a cerca de 36 mil hogares y negocios en Guerrero, debido a que son casas, edificios y establecimientos que, por el daño que sufrieron a causa de Otis, no están en condiciones de recibir el suministro eléctrico y significan 7% del total de afectados. Pareciera, nos dicen, que el mensaje ahora es que, si no regularizan sus instalaciones eléctricas, no se restablecerá el servicio. Nos cuentan que hay enfado entre los afectados, pues algunos reportaron que de sus casas quedó sólo la estructura, mientras a otros más hay que dotarlos de nuevos medidores y cableado, que no hay. La situación refiere al problema añejo de quienes no pagan y se cuelgan de la luz. ¿Quién les va a ayudar, cuándo y con qué presupuesto?

Apoyo financiero a Acapulco, en veremos

Nos explican que ante la recuperación en Acapulco después de Otis, si bien se ha desbordado el apoyo en especie y donaciones, en el sector financiero no todas las empresas apoyarán a clientes afectados que en los próximos meses tendrán complicaciones para pagar créditos, tarjetas e hipotecas. Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, ha dado facilidades contables para apoyar a esa población de forma automática, como los criterios de la autoridad no son obligatorios, habrá bancos, fintechs y otros jugadores que optarán por otras medidas, e incluso serán selectivos al enfrentar el impago de esas personas. Está por verse, nos dicen, si la autoridad no se ve obligada a intervenir de forma directa para que realmente haya apoyo financiero en Guerrero.

IP, sin respuesta en el Edomex

Nos comentan que, como se ha visto con gobiernos de todos los niveles y colores que prefieren tomar distancia con el sector privado, en el Estado de México algunos grupos empresariales ya acusan que la administración estatal no los recibe. El problema, nos explican, es que los niveles de inseguridad se mantienen desde el gobierno anterior, de Alfredo del Mazo (PRI), y no se ve por ningún lado una estrategia con la actual administración estatal. A la par, tampoco se perciben avances en materia de mejora regulatoria. Nos cuentan que entre los organismos que se sienten relegados está la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, a cargo de Raúl Chaparro, quien ya llamó a la puerta de los responsables de la seguridad, pues la delincuencia sigue haciendo de las suyas.

SLP apuesta a electromovilidad

Sin tanto ruido mediático como el del gobierno de Nuevo León y Tesla, nos reportan que en San Luis Potosí la alemana BMW sigue adelante con su proyecto de fabricar autos eléctricos y una planta de baterías de alto voltaje. Nos cuentan que, de enero a septiembre, San Luis Potosí atrajo mil 658 millones de dólares en inversión, de los cuales 872 millones provienen de BMW. En el estado se han concretado 10 proyectos de inversión este año con enfoque en la electromovilidad. Uno de ellos es la expansión de la planta de componentes para vehículos eléctricos de BorgWarner y la ampliación de la fábrica de pedales y soportes de la japonesa Otscon. Así que, el proyecto de autos eléctricos de BMW avanza, mientras la empresa de Elon Musk espera mejores señales para arrancar en Nuevo León.