¿Y la diversificación del turismo?

Al anunciar a Josefina Rodríguez Zamora como la futura titular de la Secretaría de Turismo, terminaron los rumores de la degradación de la dependencia. El nombramiento de esta mujer millennial de 35 años, nos hacen ver, es una clara apuesta por la juventud sobre la experiencia del todavía secretario Miguel Torruco Marqués, quien está por cumplir 73 años y que, al igual que sus predecesores, fracasó en su intento de diversificar los destinos. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando comenzó a incluirse este propósito en el programa de desarrollo del sector, nos explican que nada ha cambiado, ya que Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta siguen acaparando dos terceras partes del turismo internacional, mientras que pareciera que se borraron del mapa a Pueblos Mágicos y ciudades coloniales, ante la percepción de inseguridad y la falta de promoción, atractivos, infraestructura y conectividad. De la democratización del turismo, ni hablar.

Llega otro dragón chino a México

Esta semana arribó al país una nueva marca china: DFAC Dongfeng, enfocada en vehículos pesados. Nos comentan que su plan de negocio es abrir 35 concesionarios y tendrá disponibles 10 agencias a partir de este mes. Llega de la mano de Grupo Magna, su representante exclusivo e importador para México y América Latina, así como el encargado del servicio postventa. La compañía china, que dirige Philipp Heldt, ofrecerá pick-ups, autobuses, vanes de carga y pasajeros, camiones ligeros y medianos, así como tractocamiones y no descarta incorporar unidades eléctricas en el futuro. Heldt cuenta con amplia experiencia en la industria automotriz, puesto que estuvo en Mercedes Benz y Nissan Mexicana.

¿Pagos con la palma de tu mano?

La palma de la mano no sólo sirve para leer el destino y salud de las personas, sino también para pagar, al no existir dos iguales. Mientras en México avanzan poco a poco los pagos sin contacto —contactless—, en Estados Unidos ya está muy generalizado un método creado por una empresa de comercio electrónico. Ya no es raro ver en las cajas de supermercados la opción de pagar poniendo la palma de la mano. Se trata de Amazon One, sistema que lee la huella de los usuarios para lo cual hay que registrarse en línea y tener una cuenta en la compañía que fundó Jeff Bezos.