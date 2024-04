Un reto para ‘el joven maravilla’

Nos dicen que luego de que se conoció que Fernando Galindo ocupará el lugar que dejó Carlos Urzúa como asesor económico en la campaña de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, todo mundo se preguntó si podrá con el paquete. Nos cuentan que el economista mexiquense, a quien se refieren como “el joven maravilla”, egresado del ITAM, no sólo tiene experiencia en el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, pues también fue subsecretario de Egresos de Hacienda en el sexenio de Peña como Presidente. Galindo ocupó el cargo durante todo el gobierno anterior, pese a que cambió tres veces el titular de la SHCP. Además, como diputado federal por el PRI, estuvo en la Comisión de Hacienda y en la de Presupuesto, y presidió la Comisión de Economía.

Mariasun, bajo los reflectores

Ahora que está de moda el tema del pago de impuestos, nos cuentan que llamó la atención cómo en los últimos días María Asunción Aramburuzabala acaparó los reflectores al darse a conocer comentarios que hizo a un influencer de finanzas en materia tributaria. Ahí, la presidenta de Tresalia Capital relató que cuando se vendió Grupo Modelo, había accionistas que pensaban que podían ampararse y no pagar lo que correspondía al SAT, pero ella y su hermana recordaron que su abuelo vino desde España a México, país que le dio la oportunidad de trabajar y, con esfuerzo, crear esa gran empresa, y por eso decidieron no ampararse y pagar completitos los gravámenes por la transacción. Comentó que hubo quien la tachó de tonta, por no decir una palabrota, pero estaba en juego el legado de su padre y de su abuelo.

China y EU, en pleito automotriz

China inició un procedimiento de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por lo que considera “subsidios de naturaleza discriminatoria” en la Ley de Reducción de la Inflación, que impulsa la producción y venta de autos eléctricos. China expuso que la ley excluye a otras naciones de la OMC, ya que los subsidios se limitan a la compra y uso de bienes procedentes de EU, o de sus socios del T-MEC. En tanto, la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, respondió en carta que China emplea políticas y prácticas desleales para socavar la competencia de sus fabricantes. Estas resoluciones de la OMC sobre litigios tardan seis meses a partir de la creación de un grupo de expertos, nos dicen.