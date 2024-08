Un deudor en la Casa de los Famosos

Nos dicen que salió a relucir que un famoso del mundo del espectáculo al parecer no está a mano con Lolita. En el reality show del momento, uno de los participantes ventaneó a otro de los habitantes de la casa más vista este verano. En los posicionamientos el líder de uno de los grupos que compiten por el premio acusó a su contrincante de ganar mucho dinero y no pagar impuestos como se debe. Se trata del actor de programas como El Privilegio de Mandar, Arath de la Torre, quien fue señalado por el más odioso de la casa, Adrián Marcelo, de evadir sus obligaciones fiscales, por lo que ni tarde ni perezoso, el también conductor de una revista matutina pidió que lo revisen y se hagan cuentas porque está seguro de que no debe nada, pero seguramente el SAT, que encabeza Antonio Martínez Dagnino, ya le puso la lupa.

Pemex no deja ni un contrato vivo

Nos cuentan que Pemex está sumando más tecnología para respaldar su infraestructura de transporte, específicamente en los vehículos monitoreados vía satélite, ante el creciente número de tomas clandestinas y apenas ocho sentenciados en el sexenio. Para vigilar a sus cuadrillas de personal, nos comentan, la compañía que dirige Octavio Romero entregó otro contrato de forma directa por 750 mil pesos a Tangerine Electronics, S.A. De C.V. Las tareas de Pemex, nos hacen ver, se facilitaron mucho en pleno Año de Hidalgo. ¿Dejará algo para Víctor Rodríguez Padilla?

AMLO prefirió a los bancos

En el ocaso del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconocen avances en inclusión financiera, pero nos platican que las instituciones no bancarias quedaron con un amargo sabor de boca, pues estuvieron esperando mayores apoyos del Ejecutivo y el mercado de crédito se mantuvo en manos de los grandes bancos. En la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y otros organismos, nos reportan, tienen la esperanza de que el escenario mejore con el gobierno de Claudia Sheinbaum, conforme la tecnología acerca a más mexicanos a los productos financieros. Habrá que ver si la próxima administración busca promover a mayores jugadores en el concentrado mercado nacional, en el que la mejor parte se la siguen llevando los gigantes con matrices en España y Estados Unidos.