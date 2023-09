Tren a Toluca, ¿en 2024?

El ahora nombrado Tren Insurgente, el Interurbano México-Toluca, no estará listo a finales de 2023, como había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha presionado a todas las plantillas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ahora encabezada por Jorge Nuño Lara. Según el mandatario, va a tener operaciones de Santa Fe a Zinacantepec, pero ese es justo el tramo que tiene menor demanda, nos dicen. Donde sí se requiere, de Observatorio a Santa Fe, por el alto flujo de trabajadores. Nos dicen que el gobierno alista para 2024 un presupuesto de 4 mil millones de pesos en el Paquete Económico que se presentará mañana, pero ya no se sabe cuándo concluirá ese tramo. Los retrasos iniciaron desde tiempos de Gerardo Ruiz Esparza al frente de la entonces SCT, nos recuerdan, pues el proyecto inició sin derecho de vía.

Mexicanos aún quieren comprar automóvil

A pesar de un entorno de alta inflación, que encarece los vehículos, México es el tercer país con mayor intención de compra de auto en los próximos dos años, nos reportan. Una encuesta de EY realizada en 20 países arrojó que aquí la intención de compra de autos en los próximos dos años se ubica en 64%, con 52% con interés en un auto nuevo, y 12% para autos usados. Esto coloca a México como el tercer mercado del mundo con mayor intención de compra, después de India y Brasil. Además, 48% de los compradores potenciales se inclina por los modelos sedán, 19% por SUVs, 12% por hatchbacks, 14% quiere pick-ups, y el resto no tiene un modelo de preferencia o no sabe qué auto quiere. Sin embargo, a escala internacional los interesados en estrenar automóviles prefieren las SUVs.

La Prodecon cumple 12 años

Nos dicen que hoy la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que preside Armando Ocampo Zambrano, festejará su 12 aniversario. Nos cuentan que desde su creación, sólo ha tenido dos titulares, siendo la primera Diana Bernal, pero luego hubo un periodo muy largo sin ombudsman fiscal, lo que no impidió atender a los contribuyentes. Nos dicen que, finalmente, no se apoyó a los contadores que solicitaron su ayuda respecto a las sanciones por la presentación fuera de tiempo de dictámenes fiscales de empresas. Nos revelan que fueron rechazados más bien porque no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales, es decir que el sentido de la opinión del SAT de cumplimiento se encuentra en negativo. Lo único que pudo hacer la Prodecon fue recomendarles quejarse si realmente están a mano con el fisco.