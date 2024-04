Sucursales vacías, pero...

Ahora que todo se quiere tokenizar, nos dicen que sorprende que haya sucursales bancarias casi vacías, pero con largas filas afuera en los cajeros automáticos. Nos cuentan que en caja ya no atienden ni a las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, pues sus sistemas están inhabilitados para ciertas operaciones como, por ejemplo, depósitos menores a 25 mil pesos o pago de servicios, ya que para eso están los multicajeros o la banca digital. Pero resulta que con ello excluyen a parte de la población que no está familiarizada con ese tipo de alternativas, lo que genera largas filas en cajeros automáticos, donde se ve que salen enojados porque no pudieron hacerlo de forma correcta o la máquina se tragó los billetes. Algo que deberían atender por aquello de la inclusión financiera en la Asociación de Bancos de México que tiene como presidente a Julio Carranza.

Bancos se olvidan de Taxco

A propósito de las sucursales y de cara a la 87 Convención Bancaria que se realizará este mes en Acapulco, nos platican que Taxco de Alarcón no sólo vive una crisis de inseguridad que ha reducido el turismo, sino que también cuenta con pocos bancos. Los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, señalan que el municipio contaba con apenas ocho sucursales a finales del año pasado, lo que limita la capacidad de financiamiento de sus habitantes y el desarrollo económico. Nos recuerdan que dinero llama dinero y por lo visto el primer Pueblo Mágico de Guerrero no es muy rentable.

BC apuesta por el medio ambiente

Donde al parecer sí hay negocio es en Baja California, donde el secretario de Hacienda del estado, Marco Antonio Moreno Mexía, dio a conocer la creación e implementación de instrumentos financieros para atraer inversiones en materia de infraestructura verde. En un seminario virtual del Banco Interamericano de Desarrollo, nos detallan, el funcionario presentó el bono verde financiado con el Banco de Desarrollo de América del Norte, que consta de 3 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura hídrica en Baja California. El objetivo, nos hacen ver, es dar un mejor suministro para las comunidades, así como reforzar la red de saneamiento de agua.

Trump amenaza el nearshoring

Todavía no llegan las verdaderas inversiones ligadas al nearshoring, cuyo arribo se espera en 2025 y 2026, y expertos temen que haya un impacto si Donald Trump gana la elección presidencial en Estados Unidos, quien optaría por una política orientada al reshoring, es decir, localizar a las cadenas productivas dentro de su nación, en lugar del nearshoring, que privilegia el establecimiento de la producción en países cercanos, pero de bajo costo. Nos explican que, si la inversión en infraestructura en la Unión Americana mantiene la tendencia del año pasado, la estrategia contra el nearshoring podría fortalecerse.