Siempre sí habrá Consejo Asesor Empresarial

Nos platican que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum terminó ayer con los rumores de que evitaría crear un Consejo Asesor Empresarial de manera formal, ante el fracaso que tuvo este grupo en el sexenio actual. Aunque no dio más detalles, se espera que el conjunto sea dirigido por Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Grupo Minsa. Analistas creen que será un grupo conformado por los empresarios más ricos del país, sin los presidentes de la cúpula empresarial, es decir, exclusivamente convocará a la crema y nata del capitalismo, los mismos de siempre.

Fraudes bancarios no toman vacaciones

Al parecer la delincuencia no descansa ni en el verano. Nos cuentan que los bancos reciben cada vez más alertas de parte de sus clientes que incursionan en la banca digital, ya que a poco menos de tener esta aplicación, es común que reciban mensajes de texto en los que les avisan que hay un retiro de dinero sin tarjeta en proceso y que, si no reconocen esa operación, tienen que comunicarse a un número telefónico que aparece y que, por supuesto, no es de la institución de crédito. Por lo visto, nos hacen ver, todavía se debe reforzar la seguridad entre la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, y organizaciones como el Consejo Ciudadano, de Salvador Guerrero Chiprés, para evitar que ese tipo de fraudes desanime los esfuerzos por la inclusión bancaria digital.

Lavanda, todo un éxito

Ahora sí se armó la competencia entre Costco y grupo Alsea, que opera aquí Starbucks y dirige Armando Torrado. Nos hacen ver que resultaron todo un éxito los nuevos sabores de panqués que la empresa de la sirenita anunció en México para este verano, al menos para el caso del sabor lavanda, ya que ¡volaron! desde su introducción a finales del mes pasado. No quedó ni uno en las sucursales, pero ya se vendían por fuera, al estilo de los pasteles de Costco. A pesar de que se suponía que el nuevo producto de Starbucks estaría disponible del 24 de junio al 18 de agosto, junto con otras bebidas como lavanda latte y helado matcha, nos dicen que el panqué aún no vuelve a las vitrinas. Al parecer, nos comentan, nadie esperaba la respuesta de los clientes y los panaderos no se dieron abasto para hornear a destajo con ingredientes que se fueron encareciendo y el proveedor pidió más para saciar el apetito de los mexicanos. Provecho.