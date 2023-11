Shakira factura… y paga multas

Nos cuentan que detrás de la sentencia de las autoridades españolas a la cantante Shakira para pagar 7.7 millones de euros como multa y tres años de cárcel (que no cumplirá, al pagar otros 432 mil euros) por seis delitos fiscales, está una mujer inspectora de la administración tributaria, cuya identidad está en el anonimato. Esta funcionaria rastreó un monto evadido de impuestos por 14.5 millones de euros de la colombiana, vía Las Bahamas, en donde compró una casa para despistar al fisco y simular que vivía ahí. La inspectora demostró que no tenía domicilio en ese paraíso fiscal, pues facturaba y vivía en Barcelona. Nos dicen que se sienta el precedente para artistas y famosos que crean que nadie se dará cuenta de sus movimientos financieros, buscando burlar a autoridades.

Morena contra bancos, va de nuevo

Nos hacen ver que la iniciativa del diputado morenista Juan Isaías Bertín Sandoval para eliminar las comisiones que cobran los bancos por disposición de efectivo y consulta de saldos en cajeros bancarios puede ser otro intento inútil por parte del partido en el poder de quitarle un pelo al gato al gran negocio del sector en el país. Nos recuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que en su gobierno no habrá reformas que afecten a la banca, y todos los cambios que han intentado modificar la operación del sector financiero nacional simplemente no han prosperado. Nos recuerdan que desde la iniciativa de Ricardo Monreal al inicio del sexenio, para eliminar gran parte de las comisiones bancarias, los intentos por expropiar las Afore y otros más, no han pasado del ruido mediático.

Fibra Next alista su debut

Fibra Uno, de Gonzalo Robina, lanzará su propio fideicomiso de bienes raíces (Fibra) para naves industriales el 30 de noviembre, con una oferta pública inicial de sus certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Nos cuentan que Fibra Next prevé recaudar entre 850 y mil 250 millones de dólares en su lanzamiento. Esta nueva Fibra consolida todo el portafolio industrial de Fibra Uno, que incluye más de 13 millones de metros cuadrados de espacio industrial. En su arranque, contará con las propiedades industriales de Fibra Uno y un portafolio de 1.4 millones de metros cuadrados de e-Group, empresa de uno de los grupos inmobiliarios con los mismos socios fundadores de Fibra Uno. Fibra Next ya cuenta con permisos, infraestructura energética, agua y drenaje para construir naves industriales.