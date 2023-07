Se le hace tarde a Banxico con el superpeso

Con un sitio de internet que se renovó por última vez hace cinco años, el Banco de México (Banxico) se ha jactado de cumplir con la difusión de información con la mayor calidad, oportunidad y transparencia posible. El propósito, según la institución que gobierna Victoria Rodríguez, es evitar contratiempos al público en la toma de decisiones. Sin embargo, nos platican que el subgobernador Jonathan Heath exhibió ayer al banco central por publicar tarde la cotización del superpeso, cuya fortaleza ha dejado con la boca abierta a más de uno. El integrante de la Junta de Gobierno señaló que la autoridad monetaria antes reportaba el tipo de cambio FIX cada día a las 12:00 horas, pero dejó de hacerlo a partir del 13 de julio, sin aviso ni explicación. ¿Se habrán tomado unos días de vacaciones en Banxico?

Llega el defensor de los contribuyentes

Nos dicen que la elección que hizo el Senado de Armando Ocampo Zambrano como nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), generó sentimientos encontrados. Nos explican que al parecer no fue ninguna sorpresa que haya sido el bueno de entre la terna enviada a la Cámara Alta en la que se encontraba sólo una mujer, Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno. Nos recuerdan que el elegido por mayoría de votos ya tenía la venia del gobierno federal, pues apenas llegó como encargado mientras pasaba el proceso legislativo. Otros se alegran porque los contribuyentes volverán a contar con un ombudsman fiscal, ya que no había desde 2019. A pesar de su pasado no tan grato en la defensa de los afectados por el Metro que se cayó en la Ciudad de México, nos comentan que varios le dan el beneficio de la duda para ver si logra llenar los zapatos de Diana Bernal, quien fue la primera titular de este organismo desde que se creó en septiembre de 2006.

McDonald’s y el primer empleo

Nos cuentan que Arcos Dorados, el mayor operador de restaurantes McDonald’s en América Latina y el Caribe, se caracteriza por emplear a jóvenes en sus restaurantes. Nos detallan que, desde 2007, más de 300 mil mexicanos han podido contar con una oportunidad de empleo en sus instalaciones, donde además de obtener un ingreso que le ayuda con sus estudios o con la economía familiar, también reciben capacitación constante. La compañía estima que aproximadamente para 70% de esos 300 mil jóvenes que trabajaron en McDonald’s, ésta fue su primera oportunidad laboral en el sector formal. Arcos Dorados, que dirige Francisco Boloña, ofrece trabajo a jóvenes mexicanos desde que abrió su primer restaurante en 1985. La compañía también tiene cursos online gratuitos en MCampus Comunidad.