Se dispara fraude fiscal… en EU

Nos dicen que la frase de ‘el que no transa no avanza’ tiene alcance internacional y, tan es así, que la Oficina de Impuestos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), que tiene como comisionado a Danny Werfel, está tan preocupada por el aumento de casos y formas de fraudes en perjuicio de los contribuyentes, que está reforzando su área de tecnología. Nos cuentan que, para ello, está haciendo contrataciones para encontrar especialistas en tecnologías de la información, con lo que busca estar un paso adelante de los defrau dadores. Para ello, nos explican que el IRS organiza sesiones informativas virtuales para los interesados, además de dar capacitación a sus agentes de impuestos internos y a sus técnicos fiscalizadores. Además, constantemente se realizan ferias de empleo y eventos generales de reclutamiento en donde no caben los recomendados. Incluso, nos reportan, hay oportunidades para los veteranos militares y sus cónyuges con el fin de aprovechar su experiencia y para que sigan sirviendo a su país.

Los retos del nuevo titular de Consar

Nos hacen ver que con la designación de Julio César Cervantes como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en sustitución de Iván Pliego, el principal reto que enfrentan las Afore es eliminar la suspensión de los traspasos o, mejor dicho, cambios de administradora. Hasta el momento, la autoridad mantiene bloqueados esos movimientos ante un entorno volátil que se tradujo en minusvalías, y porque las administradoras no han logrado concretar el cambio de promotores a agentes previsionales, figura con la cual la Consar quiere que haya más educación financiera e información sobre la importancia del ahorro para el retiro. La Consar tiene todavía en la mira una mayor reducción en las comisiones que cobran las Afore, lo cual será motivo de discusiones álgidas hacia el cierre de este sexenio, nos anticipan. Con el relevo anunciado ayer, nos dicen que Pliego se incorporará al equipo cercano del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Carestía complica escasez de vivienda

Nos comentan que en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), presidida por Francisco Solares Alemán, hay una percepción de que las perspectivas de crecimiento del país para 2023 van al alza, lo que favorece al sector. Sin embargo, hay inquietud por que el aumento en los precios de materias primas como el acero, el cemento y la madera sigue reflejándose en la construcción de vivienda. Debido a ello, el año pasado la edificación de vivienda nueva cayó 5%, mientras los créditos hipotecarios también llevan una tendencia a la baja. De acuerdo con la cámara, las estimaciones apuntan a que hace falta construir 9 millones de viviendas. Para las empresas del sector, es indispensable impulsar la vivienda social, segmento que el año pasado cayó 14%. Son retos importantes para desarrolladores y para quienes quieren hacerse de un inmueble, nos dicen.