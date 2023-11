SAT, hasta por debajo de las tumbas

Nos platican que en la exposición de calaveritas que se organizó en el patio principal de las oficinas centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estuvo buena la competencia entre administraciones generales por el mejor altar de muertos presentado. Nos cuentan que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, anduvo recorriendo toda la exposición sin saber cuál elegir, porque todos sus colaboradores se esforzaron mucho para destacar como lo hacen para elevar la recaudación y buscar hasta por debajo de las tumbas, con eso de que las deudas fiscales ya no vencen, aunque el contribuyente pase a mejor vida. Y ni la catrina se salva del fisco. No es para menos si vemos lo que reportó el SAT al cierre de septiembre, con adeudos fiscales que superaron los dos billones de pesos.

¡No miren al huracán!

Nos recuerdan la película No miren arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que un cometa se impacta en la tierra, hecho que pudo ser evitado, pero que por obra de la política y los gobernantes no lo fue... pues nos indican que México está aplicando lo mismo con el cambio climático. Ya está presente, ya es algo palpable y no hay planes en concreto para evitar el daño. Nos hacen ver que Puerto Vallarta, Cancún, Mazatlán, Veracruz y otros centros de playa comenzaron a remojar sus barbas ante la tragedia en Acapulco. Nos explican que los destinos tradicionales van a comenzar a plantearse si tienen lo suficiente para enfrentar una emergencia de este tamaño, pues es algo que deben tomar en serio, poner manos a la obra y alejarse del discurso de que el impacto fue inevitable por ser inesperado.

IP decide guardar silencio

Hablando de Otis, nos dicen que para evitar ser mencionados en las conferencias mañaneras, los representantes de la iniciativa privada prefirieron mantener bajo perfil sobre el plan de reconstrucción y optaron por no dar mucha información al respecto. A pesar de reunirse el martes con funcionarios del gobierno federal en el Museo Soumaya, nos reportan que ni el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes, ni las secretarías de la Defensa, Hacienda y Economía emitieron algún comunicado para dar a conocer el contenido del programa público-privado para levantar Acapulco. Ante la presión de los medios de comunicación, nos comentan que el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, accedió a ofrecer ayer una conferencia de prensa desde El Salvador, donde estaba realizando una gira de trabajo, pero tampoco dio muchos detalles.