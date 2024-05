Revelaciones en la SICT

El fin del sexenio está cada vez más cerca y, con ello, han surgido revelaciones sobre proyectos y el uso de recursos públicos. Nos cuentan que así pasó en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Jorge Nuño Lara. Y es que Manuel Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario, en reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros, reveló que el plan del gobierno para tener líneas de trenes de pasajeros corriendo en vías de carga no es viable, pues no son compatibles, considerando que están hechas para ferrocarriles de diferentes velocidades. Esta situación va a debilitar el sueño de revivir ese modo de transporte, nos dicen. Y aunque es algo que ya se sabía, nos comentan que el tema no se abordó previamente para que la iniciativa no naciera muerta.

Ánimo electoral en Banxico

Tomando distancia de su tradicional ortodoxia, nos dicen que en el Banco de México (Banxico) dejaron atrás los estigmas sobre opinar en tiempos electorales sobre procesos en curso. Nos cuentan que este miércoles, durante la presentación virtual del Informe Trimestral de la Inflación, se olvidaron del silencio que ha distinguido por años al instituto central. Nos dicen que Banxico se pronunció a favor de que el país tenga a su primera mujer Presidenta, aunque no se mencionaron nombres. Nos recuerdan que el esposo de una de las presidenciables trabaja en el banco central, y en caso de que ella resulte triunfadora, él ya aseguró que seguirá laborando en el edifico de 5 de Mayo de Banxico, institución comandada por Victoria Rodríguez Ceja, y en cuya junta de gobierno las mujeres tienen mayoría.

Naves industriales se encarecen

El boom del comercio electrónico y los envíos a domicilio han colocado a la Zona Metropolitana del Valle de México como la más cara en renta de naves industriales. Ese primer lugar antes les pertenecía a Tijuana, Monterrey o Ciudad Juárez, por su cercanía con Estados Unidos. En abril, el precio de renta en la capital llegó a su nivel más alto desde antes de la pandemia, para ubicarse en un promedio de 8.49 dólares por metro cuadrado al mes. Así que, si una empresa busca instalarse en la zona metropolitana de la CDMX, encontrará el precio de renta más alto en el corredor de Vallejo, con 11 dólares por metro cuadrado, mientras que en Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán se ofrece un precio de 8 dólares. En Toluca, Huehuetoca e Ixtapaluca, el precio más bajo es de 6 dólares por metro cuadrado.