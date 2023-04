Reuniones del FMI y BM, sin brillo de los mexicanos

Esta semana inician las reuniones de primavera que encabezarán la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, y David Malpass, la última que tendrá como presidente del Banco Mundial (BM). Nos dicen que la presencia de mexicanos no será tan relevante como en pasadas ediciones, cuando, por ejemplo, iba José Ángel Gurría en calidad de secretario general de la OCDE, o Alejandro Werner, quien era el jefe para las Américas del FMI, cargo que ahora tiene un chileno. En el BM estaba Jorge Familiar como vicepresidente para América Latina, pero en esta ocasión sólo moderará una mesa en calidad de tesorero de la institución. Nos platican que andará por allá el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero en la agenda no aparece con alguna participación relevante como director global de gobierno del Banco Mundial.

Contribuyentes pueden pedir una prórroga… en EU

¿Sabían que los contribuyentes pueden pedir una prórroga al fisco? Incluso contar con más tiempo para cumplir con su obligación de presentar la declaración anual hasta el 15 de octubre. Pero no se emocionen, ese chance sólo es para los contribuyentes en Estados Unidos, donde la fecha límite es el 18 de abril. Nos cuentan que el Servicio Interno de Impuestos del país vecino, que es el equivalente al SAT en México y que recién nombró y ratificó como comisionado presidente a Daniel Werfel, no quiere que se estresen los causantes y por eso ofrece seis meses más a quienes no puedan presentar la declaración. No obstante, el detalle está en que hay que calcular el impuesto y pagar una parte, o todo si se puede de una vez, y después la declaración.

La suerte sonríe a OMA

Luego de que las terminales de Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) fueron las últimas en recuperarse de la pandemia, nos hacen ver que la suerte cambió para la compañía que dirige Ricardo Dueñas. Con el fenómeno del nearshoring y el arribo de Tesla a Nuevo León, nos explican que los aeropuertos con más exposición a destinos de negocios, como Monterrey, Ciudad Juárez y Chihuahua, han logrado el mayor crecimiento en tráfico de pasajeros. Nos comentan que las acciones de OMA han repuntado 32% desde que inició este año y se trata de la empresa con mayor ganancia en la Bolsa Mexicana de Valores.

Se abaratan hoteles de la CDMX

Los hoteles capitalinos enfrentan una competencia feroz debido a Airbnb y otras plataformas digitales de alojamiento. Nos reportan que estas últimas ya cuentan con 25 mil habitaciones en la Ciudad de México, mientras que los hoteles tienen 53 mil, lo que significa que estos intermediarios ofrecen casi la mitad de los cuartos que el alojamiento tradicional. Los hoteleros reconocen que esta sobreoferta les ha pegado en la tarifa promedio, pues antes de la pandemia era de 2 mil pesos por noche, pero ahora está en mil 600, es decir, 20% menos a pesar de la inflación. Los beneficiados, nos hacen notar, son los viajeros de negocios, pues son los que más se alojan en la capital del país.