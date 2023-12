Procuradura fiscal cuenta con la venia guadalupana

Nos comentan que Grisel Galeano García, quien es la primera mujer en ser titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la tercera en ocupar ese cargo después de Carlos Romero y Arturo Medina, fue ratificada por el Pleno de la Cámara de Diputados casi por unanimidad, con 403 votos a favor, uno en contra y una abstención. Nos cuentan que el mismo día, 12 de diciembre, rindió protesta y que no sólo contó con la venia de los diputados, sino también de la Virgen de Guadalupe. Lo curioso, nos hacen ver, es que precisamente esa misma fecha, pero de 2018, fue ratificado el primer equipo hacendario que inició el sexenio y que hoy ya no está; unos porque renunciaron, a otros los echaron y otros más fueron cambiados de posición dentro del gabinete y en órganos autónomos.

Donde unos ven problemas, otros ven oportunidades

Nos recuerdan que en tiempos de crisis también surgen grandes oportunidades. Nos platican que la Concamin, de José Abugaber, y la Coparmex, de José Medina Mora, manifestaron su preocupación por las elecciones presidenciales de 2024 en México y Estados Unidos, algo que no ocurrió en 2018, cuando las votaciones no fueron consideradas un factor de riesgo por la cúpula de la iniciativa privada. Sin embargo, nos reportan que el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar, no comparte la visión de sus colegas empresarios, pues descarta que las contiendas electorales sean motivo de preocupación, sino que al contrario, piensa que los mítines concentran a mucha gente que comprará alimentos y bebidas, lo que aumentará las ventas de los negocios.

Quieren ampliar capacidad en las alturas

Nos explican que el gobierno federal se encuentra explorando las capacidades necesarias en la aviación en el largo plazo. Nos detallan que Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya se encuentra desarrollando un plan para 15 años, en el que se ofrecerá una hoja de ruta para la ampliación de obras aeroportuarias, pues los servicios comerciales, federales y privados han superando las expectativas que se tenían antes de la pandemia. Para algunos, nos dicen, la demanda hace que cobre más sentido la puesta en operación de Mexicana y la apertura de aeropuertos, pero lo ideal es que fueran sin cargo al erario.

Nos comentan que Grisel Galeano García, quien es la primera mujer en ser titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la tercera en ocupar ese cargo después de Carlos Romero y Arturo Medina, fue ratificada por el Pleno de la Cámara de Diputados casi por unanimidad, con 403 votos a favor, uno en contra y una abstención. Nos hacen ver que el mismo día, 12 de diciembre, rindió protesta y que no sólo contó con la venia de los diputados, sino también de la Virgen de Guadalupe. Lo curioso, nos cuentan, es que precisamente esa misma fecha, pero de 2018, fue ratificado el primer equipo hacendario que inició el sexenio y que hoy ya no está; unos porque renunciaron, a otros los echaron y otros más fueron cambiados de posición dentro del gabinete y en órganos autónomos.

Donde unos ven problemas, otros ven oportunidades

Nos recuerdan que en tiempos de crisis también surgen grandes oportunidades. Nos platican que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de José Abugaber, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de José Medina Mora, manifestaron esta semana su preocupación por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2024 tanto en México como en Estados Unidos, algo que no ocurrió en 2018, cuando las votaciones no fueron consideradas un factor de riesgo por la cúpula de la iniciativa privada. Sin embargo, nos hacen notar que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, no comparte la visión de sus colegas empresarios, debido a que descarta que las contiendas electorales sean motivo de preocupación, sino que, al contrario, desde su punto de vista los mítines concentran a un gran volumen de gente que va a comprar alimentos y bebidas, lo que permitirá aumentar las ventas de los negocios.