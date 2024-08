Por fin palomean a la nueva auditora fiscal

Tras medio año de espera, el Congreso de la Unión dio el visto bueno a Amelia Guadalupe de León Ortega como la nueva Administradora General de la Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino. Desde febrero pasado, nos hacen ver, tuvo que aguardar a ser citada por los legisladores para presentar sus cartas credenciales y evaluar si reunía los requisitos para este cargo, uno de los más importantes en la jerarquía del órgano recaudador de impuestos, junto con el área de Grandes Contribuyentes, ya que es como quien dice la responsable de las revisiones y auditorías que se aplican a los contribuyentes cuando hay inconsistencias entre sus ingresos y lo declarado al SAT. Nos recuerdan que sustituye a Rosalinda López, quien dejó el puesto para reintegrarse a las labores legislativas como senadora, pero lamentablemente en junio falleció en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Política industrial, ¿ahora sí?

Después de cuatro décadas sin una verdadera política industrial, nos platican que en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Alejandro Malagón Barragán, tienen mucha confianza en las capacidades del futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para poder llevarla a cabo finalmente. Aunque hay optimismo en el próximo gobierno, nos comentan que existen propuestas que ponen los pelos de punta, como la reforma al Poder Judicial y la prisión preventiva contra la evasión fiscal. Sin embargo, esperan un mayor diálogo que integre los planteamientos de todos los sectores del país.

Banxico desata un largo debate

A pesar de que ya tiene una semana de la decisión de política monetaria, que generó todo tipo de reacciones, nos cuentan que sigue calientito el tema. Como se recordará, no se esperaba que la Junta de Gobierno del Banco de México, a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, recortara la tasa de 11% a 10.75% en votación por mayoría. Nos dicen que incluso hasta los que ya no forman parte del instituto central le están entrando al debate, ya sea por medio de artículos periodísticos o en sus redes sociales, mientras que los menos figurosos lo comentan en sus círculos sociales. Algunos defienden a los tres miembros del órgano colegiado, que consideraron acertado aflojar las riendas monetarias, pero otros están del lado de los dos subgobernadores que advirtieron que no era el momento todavía. Mientras tanto, la inflación va in crescendo.