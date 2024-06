Periodo de silencio en Banxico: keep calm

Nos recuerdan que desde la semana pasada entró en vigor el periodo de silencio, cuando el Banco de México (Banxico) y sus funcionarios no deben hacer comentarios sobre temas sensibles o que pudieran ser malinterpretados por los mercados, días antes de la reunión del miércoles de la junta de gobierno que preside la gobernadora Victoria Rodríguez, y del anuncio de política monetaria del jueves. Deben permanecer callados, más ahora con la volatilidad que tuvo al peso depreciado frente al dólar. Si bien las autoridades tienen lista la ambulancia de rescate si colapsa la moneda nacional, lo importante es tener en mente la frase del gobierno británico que se hizo famosa al inicio de la Segunda Guerra Mundial: keep calm and carry on, pues ya se tiene descontado que Banxico no moverá su tasa de referencia.

Adiós a la encuesta CitiBanamex...

Nos cuentan que el jueves se publicó la última edición de la encuesta CitiBanamex de Expectativas, un referente para el sector financiero del país. En medio de la separación que dará como resultado a dos entidades independientes, Citi México y Banamex, y con miras a vender a la segunda, empiezan a verse este tipo de ajustes. A partir de la próxima quincena, los analistas del área de Research de Citi serán los encargados de recopilar los datos y publicar los resultados de la encuesta aplicada a especialistas de 36 bancos y casas de bolsa que operan en el país. Nos recuerdan que se prevé para septiembre u octubre terminar la separación de ambas instituciones financieras, tema que seguramente abordó Jane Fraser, CEO de Citi, en su reciente visita a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Termómetro de la carestía

Nos recuerdan que ante el anuncio que hará Banxico el jueves sobre su tasa de interés de referencia, un indicador clave será la tasa de inflación a la primera quincena de junio, mismo que se da a conocer hoy. Este indicador, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de Graciela Márquez, permitirá conocer el comportamiento de los precios en la primera mitad del mes, luego de haberse visto afectado por factores como la sequía, la ola de calor y, más recientemente, por las tormentas tropicales que han afectado al país. Nos recuerdan que hay una relación complicada entre el cambio climático y la inflación, pues se afecta la producción de ciertos insumos importantes de la canasta de consumo de los mexicanos. Al cierre de mayo, la inflación anual se ubicó en 4.69%.