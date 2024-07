Pemex: plazos en duda

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, realizó una presentación el pasado 19 de julio en la torre ejecutiva de la empresa, la cual fue videograbada. A partir de la semana pasada, la petrolera comenzó a compartir en redes sociales segmentos donde comunica algunos datos relevantes, como por ejemplo que desde el 6 de mayo se empezó a elaborar diesel en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y que en los próximos días por fin se van a refinar las gasolinas magna y premium. No obstante, no hay evidencia de eso, sino más bien dudas, nos dicen, pues no sería la primera vez que se establece una meta al respecto. Es un hecho que tarde o temprano se van a empezar a producir, pero lo dicho en la presentación puede estar detrás de objetivos financieros, que tanto necesita Pemex en el corto plazo.

Patean más la deuda

A propósito de la petrolera, los trabajos de la transición avanzaron para dejar a la siguiente administración una petrolera menos presionada en cuanto al pago de pasivos. Nos explican que la reducción de pagos programados a acreedores en 2025 por 8 mil 800 millones de dólares, la cual se había programado a inicios de este año, ya se redujo a 4 mil 800 millones de dólares. Pero en realidad están pateando la deuda hasta 2026, cuando la petrolera y la Sener, que en ese momento ya estará bajo el mando de Luz Elena González, van a tener que enfrentar un pasivo de 11 mil 400 millones de dólares. Dados los problemas operativos para generar efectivo, la situación se antoja más complicada para Pemex, nos comentan, considerando que los refinanciamientos se realizan con un mayor pago de intereses.

Seguridad, un esfuerzo bilateral

Nos cuentan que el oficial de seguridad regional de la Embajada de Estados Unidos en el país, Maurilio Rojano-García, estuvo en un evento de AmCham México, donde dijo que se busca tener la mayor coordinación bilateral para mantener seguros a los trabajadores estadounidenses en el territorio nacional. Ahí recordó que se da puntual seguimiento al plan para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses que certifican las exportaciones de aguacate y mango que salen de Michoacán hacia EU, luego de la interrupción de envíos que se dio hace algunas semanas. Ese plan “es solo el principio”, detalló, y el objetivo es que realicen su trabajo con certeza y sin amenazas. Por cierto, detalló que pronto iniciarán los trabajos rumbo a un plan de seguridad para el Mundial de futbol de 2026.

