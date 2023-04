Oxxo contra Walmart… en fintech

Grandes jugadores del sector minorista en México apostarán con fuerza al segmento fintech como estrategia por ganar más clientes al dar servicios financieros, atendiendo a la gente que busca abrir cuentas, hacer transferencias y solicitar créditos no sólo en bancos. Mientras Oxxo lleva la delantera con su servicio Spin, la confirmación de la compra de Trafalgar por parte de Walmart para reforzar su plataforma Cashi le pone sabor a la batalla de estos titanes en cuanto a número de tiendas, nos explican, pues su base de clientes y conocimiento del mercado puede detonar la llegada de más opciones de servicios financieros. Si bien no es una competencia directa, pues ambas cadenas tienen modelos de negocio distintos, la coincidencia está en el tipo de clientes a los que buscan atender, nos dicen.

Contribuyentes molestos

Nos dicen que algunos contribuyentes están muy molestos con el fisco porque no les tomaron en cuenta sus problemas para presentar la declaración anual de impuestos de 2022 con el nuevo formato, cuyo plazo terminó el pasado 3 de abril para las empresas. Además, apenas pasaron unos cuantos días de la fecha límite, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, ya les está enviando vía Buzón Tributario mensajes recordándoles que, si no cumplieron en tiempo y forma, corren el riesgo de perder el certificado del sello digital, es decir que no podrán seguir emitiendo facturas electrónicas. Eso los pondrá en una situación complicada, pues significa quedarse sin ingresos para pagar la nómina y hacer frente a compromisos con proveedores.

Una buena y una mala en EU

Los inversionistas esperan con interés el dato de la inflación en Estados Unidos durante marzo que se da a conocer mañana. Especialistas nos adelantan que el comportamiento de los precios en general seguirá su tendencia a la baja, al pasar de 6% en febrero a 5.2%, pero en la parte subyacente o menos volátil se prevé un aumento de 5.5% a 5.6%, a causa de los precios de los servicios. Este ligero repunte no es una buena noticia, pues podría meterle presión a la reunión de mayo de la Reserva Federal (Fed), de Jerome Powell, para mantener las alzas a la tasa de fondos federales del país vecino. Además, reduce la posibilidad de que el Banco de México, comandado por Victoria Rodríguez, pueda hacer una pausa en el alza de su tasa de referencia.

Temas diversos con Segob

Nos cuentan que antes de las vacaciones de Semana Santa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, participó en un evento de la Concamin. En ese encuentro, los industriales aprovecharon para hacerle peticiones sobre seguridad, pagos pendientes de Pemex, entre otros. Ahí, el funcionario aprovechó para abordar diversos temas, entre ellos el plan B electoral, la insaculación en el INE para designar a consejeros y sobre seguridad. Sin embargo, la lista fue tan abundante, que muchos de los presentes se retiraron al terminar la intervención del secretario, pues se les hacía tarde.