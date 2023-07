Organismos de la IP ya quieren escuchar a corcholatas de Morena

En el ámbito político, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y del Frente Amplio por México ya están en movimiento. Sin embargo, a pesar de que hay señalamientos de las autoridades electorales respecto a que se están adelantando las campañas, lo que significaría violar la ley, el sector privado ya empezó a invitar a las ‘corcholatas’ de Morena para que expongan sus propuestas. Desde el sector privado, nos aseguran que sólo son acercamientos, y nada que ver con actos de campaña, pero hasta ahora se ha invitado exclusivamente a los aspirantes del partido en el poder. Está por verse si invitarán también a los interesados de otros colores. La elección de 2024 ya está a toda marcha, mientras el árbitro del proceso parece estar rebasado, nos comentan.

Nearshoring, en la mira del SAT

Nos dicen que, sin querer queriendo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, saldrá ganando con la relocalización de proyectos productivos, mejor conocida como nearshoring. Nos cuentan que, si bien las empresas que decidan instalarse en el territorio nacional para acercarse más a los consumidores y a sus mercados meta tendrán que pagar los impuestos correspondientes. Algunas empresas sin establecimiento en el país están viendo una oportunidad. Tal es el caso de la danesa Maersk A/S, dedicada a la logística online para facilitar el comercio global, que ya fue a registrarse ante el SAT como plataforma de servicios digitales. Esta operación, nos explican, quiere decir que, el IVA que cobre, lo tendrá que entregar al fisco mexicano.

KIA: del plato a la boca…

En mayo, en una gira por Corea del Sur, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una expansión de la planta KIA Motors para la producción de un nuevo auto eléctrico. En ese momento, la armadora no confirmó nada y, al parecer, no termina de cuajar la inversión, pues el pasado viernes KIA anunció una inyección de 200 millones de dólares a la planta de West Point, Georgia, en Estados Unidos para una nueva SUV eléctrica. Nos dicen que aún se podría fabricar una eléctrica más pequeña que a la fecha se produce en Corea, pero hasta ahora no hay nada oficial sobre una ampliación en Nuevo León.