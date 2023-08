Ombudsman fiscal, ¿al rescate?

Uno de los asuntos más urgentes que habrá de resolver el nuevo presidente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Armando Ocampo Zambrano, es el relacionado con el dictamen fiscal. Nos explican que la contaduría organizada en el país le solicitó su intermediación con el SAT para que las empresas que no pudieron presentar el dictamen en tiempo por fallas en el sistema, puedan presentar una queja, para demostrar que no pudieron enviarlo, y así que no se les aplique una sanción. El dictamen fiscal es el documento que reafirma lo que se presentó en la declaración anual de impuestos y si hay discrepancia, el contribuyente tiene que pagar la diferencia. De ahí que los contadores primero solicitaron al SAT una prórroga que no fue concedida por lo cual ahora se acercaron al ombudsman fiscal. Nos dicen que esta historia aún no acaba.

Buenrostro evita verse con sus pares

Como se ha vuelto costumbre en esta administración, México evita participar en organismos y grupos internacionales. Nos cuentan que la reunión que mantienen desde ayer los ministros de Comercio e Inversión del G20 en Jaipur, India, no fue la excepción, pues la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, perderá la oportunidad de verse con sus homólogas: la estadounidense Katherine Tai y la canadiense Mary Ng. Nos detallan que ambas funcionarias van a aprovechar el evento para hablar de diversos temas, incluido el panel de controversia que Estados Unidos inició contra México por la decisión de disminuir el uso del maíz transgénico. Ya será para la otra.

Giran dudas sobre el Tren Maya

Los mil 554 kilómetros de longitud que tendrá el trazo ferroviario del Tren Maya serán puestos en operación en diciembre próximo, aunque nos hacen ver dos cosas. La primera es que esto incluye los tramos que el Ejército está construyendo y la segunda corresponde al tramo 5 a cargo de Fonatur, que todavía dirige Javier May, quien la próxima semana dejará el cargo para buscar la gubernatura de Tabasco. Sin embargo, esta última parte genera varias dudas ya que aún hay 100 metros en litigio. Nos aclaran que este tramo es el único que las asociaciones ambientales han suspendido con amparos. Ya veremos que se inaugura a fines de año y que no, pues la incertidumbre se sigue acumulando en Fonatur.