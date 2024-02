¿No que Pemex más transparente?

La página Pemex + Transparente ya no es la misma de antes, nos cuentan. La petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza ya no publica los reportes mensuales de pagos y adeudos de proveedores y contratistas, algo que el mismo director presumía como un esfuerzo más hacia una Pemex diferente en julio de 2023, en una conferencia en la que dijo que se estaba haciendo todo bien. Desde entonces a la fecha los problemas de flujo de caja se han acrecentado y, de hecho, el último de esos reportes, con cifras a octubre de 2023, ya mostraba un incremento de más de 100% en los adeudos con proveedores. El tema preocupa porque desde ese mismo mes el gobierno le ha eximido el pago de impuestos. Mientras tanto, Pemex reportará mañana sus resultados trimestrales y no se prevén buenas noticias, nos adelantan.

La decisión de Ramírez de la O

La noticia de que la elección para presidir el grupo antilavado global conocido por sus siglas en francés, GAFI, favoreció a la mexicana Elisa de Anda para el periodo 2024-2026, es sin duda el reconocimiento al trabajo que ha hecho por años en esa materia. Nos recuerdan que Luis Urrutia tuvo esa responsabilidad en 2010, cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Nos aseguran que nadie más que ella tiene las tablas sobre esos temas, e incluso pudo haber sustituido a Santiago Nieto cuando renunció en 2021 a la UIF. Generalmente, la presidencia del GAFI corresponde al jefe en turno de la unidad antilavado de cada país, pero en esta ocasión Pablo Gómez quedó fuera de las grandes ligas, pues no le favoreció la decisión que tomó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Cormann, de visita en México

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el australiano Mathias Cormann, estará de visita en el territorio nacional para presentar mañana el documento Estudios Económicos de la OCDE: México 2024, pero no será como cuando ese organismo internacional era encabezado por el mexicano José Ángel Gurría. El antecesor de Cormann aprovechaba esos viajes para participar en diversos eventos públicos y del sector privado. En esta ocasión, nos confirman que Cormann se reunirá con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Sin embargo, parece complicado que tenga un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones ha mostrado su desdén y desinterés por los organismos internacionales.