México, con las gasolinas más caras

Aunque 2024 arrancó con una lluvia de críticas en redes sociales por la noticia de que una estación de servicio vendió el litro de gasolina en casi 30 pesos, nos explican que la realidad es que el incremento a escala nacional es de unos centavos y tiene que ver con la mayor cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Donde sí hubo gasolinazo, nos reportan, es en Argentina, pues las petroleras Axion, Shell y la estatal YPF decidieron encarecer el combustible 27% tras la devaluación cambiaria y la política de liberación de precios del gobierno de Javier Milei. El litro de gasolina ahora cuesta en promedio 82 centavos de dólar, cuatro veces más cara que hace sólo un año. Sin embargo, nos hacen ver que Argentina continúa ofreciendo el combustible más barato que en la mayoría de países de América Latina, donde el promedio yace en poco más de un dólar. México pasito a pasito quitó del camino a otras naciones y aparece ya en el pódium por comerciar la gasolina más cara, con un promedio de 1.42 dólares por litro al empezar el año, sólo detrás de Uruguay y Chile, según datos oficiales recabados por Global Petrol Prices, utilizada como fuente de información por el gobierno federal y el Banco de México (Banxico). Eso sí, los precios no han subido en términos reales, es decir, más allá de la inflación. Promesa cumplida.

Ramírez de la O, el ausente

Nos hacen notar que en la última reunión de la Junta de Gobierno de Banxico de 2023 no participó el titular de la Secretaría de Hacienda. Sólo estuvo el número dos de la dependencia, Gabriel Yorio, quien como se sabe tiene voz, pero no voto en la decisión de política monetaria. No obstante, la ausencia de Rogelio Ramírez de la O por atender otros asuntos hacendarios no impidió que dos de los integrantes del órgano colegiado del banco central, hicieran ver el riesgo de la postura fiscal para la inflación. Otro miembro señaló el peligro para las finanzas del país debido al mayor apoyo a Pemex sin un plan para asegurar la viabilidad de la petrolera, en un contexto en que este año se llevará a cabo de manera simultánea un proceso electoral aquí y en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.