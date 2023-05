¿Llegó el fin del superpeso?

Nos hacen notar que la fortaleza de la moneda nacional se está poniendo a prueba con los eventos recientes. El superpeso lleva seis jornadas seguidas perdiendo terreno frente al dólar y llegó a tocar las 18 unidades este martes. Nos recuerdan que la última vez que la moneda enfrentó una mala racha como ahora fue en noviembre de 2021, cuando el gobierno retiró, de manera sorpresiva, la nominación de Arturo Herrera para la posición de gobernador del Banco de México (Banxico) y anunció la nominación de Victoria Rodríguez Ceja. Nos reportan que la depreciación inició el martes de la semana pasada, debido a los nulos avances para subir el techo de deuda en Estados Unidos y el freno de las alzas de tasas de interés de Banxico, aunque recientemente se sumó la incertidumbre por la política interna.

La Defensa Nacional colabora con el Banco de México

Además de las muchas misiones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene encomendadas, ahora se sumará la de realizar el diseño de la moneda de 20 pesos conmemorativa al bicentenario del Heroico Colegio Militar. En el Banco de México (Banxico), nos comentan que la dependencia tiene hasta fin de este mes para enviar al banco central su propuesta de diseño del reverso de la moneda. Tras la entrega del diseño por parte de la Sedena, la Casa de Moneda de México, de Sergio Casanueva, hará los ajustes técnicos que considere necesarios y empezará a fabricar la nueva pieza que, nos dicen, será decagonal.

Viene nuevo enredo por Mexicana de Aviación

Y hablando de la Sedena, también tendrá que resolver un enredo, ya que es oficial que le tocará operar la aerolínea del Estado mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió comprar el nombre de Mexicana de Aviación para ponérselo a la nueva aerolínea, cuya creación se dio a conocer el jueves pasado. Sin embargo, nos dicen que el nombre de la aerolínea es un nuevo enredo porque, como ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación con una denominación social, ya no se sabe qué pasará con la compra del nombre comercial, debido a que no puede tener dos nombres. De momento, nos comentan, no ha quedado claro si el gobierno sí pagó a los extrabajadores de Mexicana los 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación, las submarcas, un edificio en Guadalajara y otros activos que supuestamente estuvieron en la operación.