La última de Banxico

Nos dicen que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, tendrá esta semana su última reunión de política monetaria de 2023, año en el que hizo una pausa para detener el aumento del costo del dinero, tras haber enfrentado el mayor brote inflacionario en dos décadas. Sin embargo, nos platican que, la autoridad monetaria dejará su principal tasa de interés en 11.25% que, si bien no subirá, es el nivel más alto en la historia, porque en el edificio de Cinco de Mayo saben que la inflación aún no ha sido derrotada, ya que falta ver qué tal nos va con la cuesta de enero, con un primer trimestre de 2024 en puerta en el que se pondrá a prueba si el alza al salario mínimo no representará presiones sobre el llamado impuesto de los pobres.

Avanza juicio contra Google

Tras una investigación que empezó en 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica señaló a Google de incurrir en posibles compras o ventas atadas, elevación de costos, obstaculizar procesos productivos o reducir la demanda de otras empresas. Hace unas semanas, nos recuerdan, la autoridad antimonopolio que lidera Brenda Gisela Hernández Ramírez emplazó a la compañía de publicidad digital a que presente su defensa. Nos detallan que hubo algunos problemas en reconocer la personalidad jurídica del representante de la multinacional ante la comisión, pero se subsanaron y se pudieron otorgar las pruebas a favor de Google.

Primer Polo del Bienestar, listo

Nos comentan que uno de los primeros Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec (Podebi) está próximo a anunciar su inicio de operaciones. Nos cuenta que se trata del Polo de Desarrollo Texistepec, ubicado en el municipio del mismo nombre en Veracruz, que es parte del megaproyecto del Corredor Transístmico de México y del Sureste, cuyo director general es el vicealmirante Raymundo Morales Ángeles. Nos reportan que la empresa a cargo de este Podebi se llama Proistmo, que tiene como vicepresidente de operaciones a Armando González, y en la que Fernando Galván figura como miembro del consejo de administración. Esta compañía participó en la licitación de los primeros polos, nos hacen notar.