La inflación destrozará corazones

Hoy que se celebra el Día del Amor y la Amistad nos recuerdan aquella frase que inmortalizó al expresidente uruguayo José Mujica: “el órgano más sensible del humano no es el corazón, sino el bolsillo". Si usted, amable lector, planea obsequiar chocolates o llevar a cenar a su pareja este Día de San Valentín, lamentamos informarle que su bolsillo será víctima de la inflación. Si su primera elección son los chocolates tendrá que pagar 1.1% más que a finales del año pasado, un alza que nunca se había visto desde, por lo menos, septiembre de 2018, cuando empieza el registro de este producto en el Inegi, de Graciela Márquez. Los perfumes también repuntaron 1.1% y las flores tampoco se salvan, pues llevan cuatro meses subiendo de precio, lo que no ocurría desde hace dos años. Si en lugar de algo material, considera regalar una experiencia romántica que puedan disfrutar juntos, como una cena gourmet en un restaurante elegante, gastará 0.9% más y se trata del mayor incremento en 10 meses. No obstante, nos dicen, siempre está la posibilidad de los detalles hechos a mano, en el que existen infinidad de opciones para fortalecer la conexión con esa persona especial.

México, sin contrapesos en Washington

Nos platican que días antes de que se llevó a cabo el Super Bowl, la fecha más importante para los aguacateros mexicanos, un grupo de senadores de Estados Unidos pidió a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y Agricultura, Tom Vilsack, así como a la representante comercial, Katherine Tai, un reporte en 45 días sobre la deforestación ilegal que hay en Michoacán y Jalisco por el cultivo de aguacates de exportación, lo que se suma a la solicitud de congresistas estadounidenses de un plan para acabar con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Por si no fuera suficiente, nos hacen ver que México carece de funcionarios o cabilderos en Washington que tengan una relación cercana con los legisladores norteamericanos para contrarrestar estas iniciativas.

Robots irrumpen en la construcción

Con la inversión que la cementera hizo en Cemex Ventures en 2022, una unidad de capital de riesgo e innovación abierta para desarrollar herramientas de automatización y mejora administrativa, nos comentan que la compañía que dirige Fernando González Olivieri utiliza desde el año pasado el CIBOT de ObraLink, un pequeño robot con cámaras y sensores que, a través de una conexión inalámbrica de internet, monitorea el avance de la obra en tiempo real. También establece el momento de quitar la cimbra, ya que informa sobre la resistencia del concreto y realiza mediciones de los indicadores de desempeño. Nos reportan que este dispositivo se utilizó en la edificación de Parques del Country, en Guadalajara.

La inteligencia artificial está en la mente de todos

Nos cuentan que, en el entorno empresarial, la inteligencia artificial (IA) se está afianzando como elemento clave. Así lo declararon líderes empresariales en la edición 27 del Global CEO Survey Capítulo México de PwC. Nos adelantan que, entre los resultados que se revelan hoy, aunque la adopción de la IA está en sus primeras etapas en el país, está iniciando un proceso para incorporarla. Con ello, para los próximos tres años 69% de las empresas encuestadas en México y 70% a escala global consideraron que esta herramienta puede cambiar la forma en que crean, entregan y capturan valor. Según PwC, la IA puede ser una herramienta que genere un círculo virtuoso y se estima que el Producto Interno Bruto global puede ser 14% mayor en 2030 ante el acelerado desarrollo y adopción de la IA, equivalente a 15.7 billones de dólares más.