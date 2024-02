La euforia primaveral del Banco de México

Todo parece indicar que el próximo 21 de marzo el Banco de México (Banxico) recortará su principal tasa de interés, que se mantiene en un máximo histórico de 11.25% desde la primavera pasada. Nos dicen que al menos así se confirmó en el Informe Trimestral de la Inflación que presentó ayer la autoridad que gobierna Victoria Rodríguez Ceja. Nos comentan que más claro ni el agua se pudo ver que esta primavera quizá haya consenso para bajar el precio del dinero con un ajuste “fino”, como volvió a declarar el subgobernador Jonathan Heath. Sin embargo, recomiendan no emocionarse tanto, ya que todos los integrantes de la Junta de Gobierno mostraron su preocupación por que la inflación no cede al ritmo esperado, por lo que se podría diluir rápidamente la euforia de primavera con un sólo recorte de 25 puntos base a 11%, luego adelantar el otoño con una pausa y ya veremos después.

Tesla y automotrices chinas harán alianza en México

Nos adelantan que Tesla, las automotrices chinas JAC y BYD, la sueca Volvo y otras compañías harán un anuncio conjunto la siguiente semana, que consiste en una estrategia para fortalecer la infraestructura de carga en la ruta hacia la electromovilidad. No obstante, nos explican que el esfuerzo puede quedarse en el tintero si la autoridad no les facilita a las empresas la inversión, ya sea mediante apoyos fiscales o estímulos de otro tipo. La mayoría piensa que las automotrices tendrán que hacerlo por su propia cuenta, pues el gobierno no está dispuesto a soltar ni un peso por este motivo, sin importar el retraso en la electromovilidad y el uso de energías renovables. Aun así, nos hacen ver que el esfuerzo se tiene que hacer.

Vino mexicano va por Guatemala y Panamá

Nos cuentan que el vino mexicano Balero recién comenzó su exportación a Centroamérica, empezando en los mercados de Guatemala y Panamá. Esta bebida se produce desde 2014 en diversos valles de Baja California y en Ezequiel Montes, Querétaro, con etiquetas distintivas, desde tinto, blanco, espumoso blanco y hasta rosado. Nos platican que los fundadores y socios de Balero confían en el reconocimiento del vino mexicano y la demanda de productos de calidad en el centro del continente, por lo que esperan que tenga buena recepción. La compañía también quiere exportar el vino a Estados Unidos, pero será más adelante.