La Comisión de Cambios sube la guardia

Ahora que la extrema volatilidad agarró a los mercados en bikini en pleno verano, nos dicen que no se apanicaron tanto, pues ya saben que las autoridades financieras y monetarias están en alerta por si es necesario actuar. Sin embargo, eso no quita que, como siempre, sobrerreaccionen con ganancias para los especuladores que quieren llevar agua a su molino. Nos cuentan que por eso, hasta ahora, no sería urgente la intervención de la Comisión de Cambios, que preside el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, debido a que, además, esta semana se verán las caras algunos de sus integrantes en la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), encabezada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, que, por cierto, quizá con los recientes acontecimientos algunos subgobernadores cambien de opinión y voten por no apresurarse a bajar la tasa de referencia.

Artesanías contra maquinitas

Nos platican que es muy triste ver la pelea que perdieron las artesanías frente a la modernidad. En varios lugares, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nos informan que los espacios que repuntaron para la venta de artesanías no lograron sobrevivir. La Concanaco-Servytur, que preside Octavio de la Torre, reporta que ya no es negocio y que los que se animaron a quedarse decidieron con todo el dolor de su corazón sustituirlos por algo más rentable. Por eso ahora es común ver que ahí en vez de artesanías mexicanas están invadiendo las maquinitas TankMan de monedas que a cambio de una de 10 pesitos permite a los curiosos probar suerte con sus habilidades para ganarse un peluche de todos colores y modalidades que están de moda y atraen a los chiquillos.

A buscar más oportunidades

Nos comentan que la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos renovó su mesa directiva y ahora como presidente estará Alberto de la Fuente, el cual ya conoce a esta administración federal y también estuvo al frente de la agrupación en la anterior. Ahora le tocará liderar la asociación en el nuevo gobierno en medio de una encrucijada ante la caída en la plataforma de producción petrolera. Si en Pemex no saben cómo revertir este problema, nos explican que el papel de la iniciativa privada va a ser relevante por los contratos establecidos y porque no se han cerrado todas las posibilidades para que se retomen las rondas petroleras que dan vida a esta agrupación. Nos reportan que hoy 4% del crudo extraído es de los privados que, si bien están lejos de sus metas, confían en que la suerte pueda sonreírles el próximo sexenio.