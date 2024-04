La CNBV tiene otros datos

Con el reto de vigilar el creciente número de jugadores en el sector financiero, nos cuentan que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está dejando mucho que desear en la forma en que reporta la información de los bancos y otros actores de relevancia en el país. El esfuerzo por modernizar el portafolio de información de la comisión que preside Jesús de la Fuente al principio parecía un avance positivo. Sin embargo, nos comentan que hay serias dudas sobre la fiabilidad de los datos estadísticos que proporciona, especialmente cuando se comparan con los presentados por el Banco de México (Banxico). Nos hacen ver que resulta preocupante que la CNBV reporte la baja de millones de tarjetas en un mes, miles de empleados despedidos y el cierre de mil 700 sucursales, cifras que difieren significativamente de las reportadas por la autoridad monetaria. Con la edición 87 de la Convención Bancaria arrancando hoy, nos hacen notar que es inaceptable que existan discrepancias tan marcadas en información de un sector cada vez más poderoso. En un tema tan crítico, ¿a quién debemos creerle?

Banqueros se ponen la camiseta verde

A propósito, nos platican que una de las curiosidades que muy pocos notaron en vísperas de la Convención Bancaria, está en los gafetes de acreditación para que los asistentes puedan acceder a todos los eventos de la reunión anual que tiene como anfitrión a Julio Carranza, quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Nos detallan que fueron elaborados con papel semilla. En el reverso de la credencial, que trae el nombre del participante y la empresa que representa, contiene las indicaciones para poder plantar este material en una maceta con tierra y los cuidados que se deben tener para que la plantita pueda crecer sana y fuerte. “Buen detalle”" ecológico, comentaron los pocos que se dieron cuenta, porque es muestra de la contribución de los banqueros para preservar el medio ambiente tan golpeado como lo fue Otis en el bello puerto de Acapulco.

Líder empresarial respalda fondo de pensiones

Hace unos días y tras varios desaires a cámaras y confederaciones de la iniciativa privada, nos reportan que la aspirante a la presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con más de 500 empresarios encabezados por Francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón. Nos afirman que Cervantes defendió la propuesta de reforma que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El empresario originario de Texcoco recomendó no reaccionar por reaccionar en torno al tema, pero aseguró que no hay de qué preocuparse debido a que los recursos de los trabajadores están libres de riesgo. No por nada lo consideran un empresario ejemplar en Palacio Nacional.